“sono-due-anni-che-mi-scrivi…”.-ilary-blasi-spietata,-floriana-demolita:-un-caso-all’isola-dei-famosi

L’avventura di Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5, potrebbe già finire. La concorrente pare che stia pensando di abbandonare il format. “Da te non me l’aspettavo”, dice Ilary Blasi commentando quello che L’ex vincitrice del Grande Fratello starebbe pensando di mollare tutto e tornare in Italia dopo essere stata battuta al televoto da Carmen Russo e il figlio con percentuali bulgare. Oltre il 70% ha scelto di eliminare lei e Zequila, una percentuale che l’avrebbe fatta crollare. Inutile negarlo.

Floriana ha un carattere forte ed un bel temperamento, resta una delle donne in assoluto più amate della tv per il suo modo di comportarsi: un po’ sopra le righe, spontaneo e verace. Però, lunedì scorso con Nicolas Vaporidis ha litigato di brutto: un attrito che le è costata la nomination, ma Floriana Secondi ha chiesto scusa ed è andata avanti. Tra l’altro si è anche integrata perfettamente con il resto del gruppo e con il suo compagno di avventura, Antonio Zequila.

Poi alla puntata di lunedì sera Floriana e Antonio sono stati sconfitti al televoto contro Carmen Russo e il figli. Ed è piombato un certo sconforto: l’ex gieffina avrebbe deciso di abbandonare l’Isola, ma Alvin e Ilary hanno provato a farla ragionare. Ricordiamo che questo televoto non la elimina dal gioco, ma la manda su Playa Sgamada: lì potrebbe continuare da sola. Floriana vuole mollare a tutti i costi.

“Il pubblico è sovrano, mi ha votato torno a casa, non era questo il tipo di esperienza che volevo fare”, dice ancora Floriana. La Blasi cerca di tutti i modi di farla ragionare, ma lei sembra abbastanza convinta della scelta presa. “Da te non me l’aspettavo, sono due anni che mi scrivi che volevi partire e ora ti arrendi alla prima difficoltà. Ti sto dicendo che hai la possibilità di giocare da singola su un’altra isola e con altre persone”, dice la Blasi. Floriana cambierà idea?