Pechino 2022: Mattarella riceverà al Quirinale il 5 aprile i medagliati azzurri

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022. La cerimonia è stata fissata per martedì 5 aprile, al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 12.00. All’udienza prenderanno parte le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Nel corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 2, alle 12.00, al Capo dello Stato verrà riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Michela Moioli per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e Giacomo Bertagnolli per le Paralimpiadi.