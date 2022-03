“Partirebbero le mazzate”: Manuel Bortuzzo choc, la sua è rivelazione sconcertante

L’atleta Manuel Bortuzzo rilascia una confessione concertante: dopo le clamorose dichiarazioni, si prevedono botte da orbi.

Da poche settimane il nuotatore Manuel Bortuzzo ha finalmente potuto riabbracciare la fidanzata Lulù Selassiè, considerata una delle vincitrici morali del “GF Vip”. Dopo i primi giorni di assestamento, la Princess ha presenziato a varie ospitate a “Verissimo“, partecipando anche come giurato onorario a “La Pupa e il Secchione“.

L’inquieta Princess, però, sta vagliando attentamente i prossimi step da effettuare per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, e il fidanzato commenta lapidario la sua ipotetica partecipazione ad un famoso reality.

Manuel Bortuzzo su Lulù: “Si attaccherebbero ai capelli!”

Lulù, ospite dello spin-off “Isola Party“, ha commentato una sua potenziale candidatura come naufraga nel reality di Ilary Blasi, dichiarando: “Io in Honduras? Sì, magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì, sarebbe bello perché comunque… Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta…“. Precisa però: “Avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza…“.

Memore delle recenti zuffe con la sorella Jessica al “GF Vip”, ha inoltre commentato: “Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre…“.

Manuel Bortuzzo concorda appieno con la previsione della fidanzata, e aggiunge: “Non so quanto potrebbe resistere. L’Isola dei Famosi con le 3 Selassié sarebbe molto divertente, questo poco ma sicuro. Però sarebbe a rischio la loro salute e la loro vita. Se le legassero potrebbero attaccarsi ai capelli dopo pochi giorni. Immaginatele, una vuole fare una cosa e le altre due un’altra. Però sono certo che sarebbero super divertenti e ci farebbero ridere.”.

Gli spettatori non hanno potuto che concordare con lui:

Manuel lo sa bene che con Lulù e le sorelle legate all’isola partirebbero le mazzate che altro che Will Smith & Chris Rock 🙈 #IsolaParty pic.twitter.com/l8jn6xLgZl — Luisa (@LuTheReader) March 28, 2022

Dovremo attenderci uno sbarco improvviso a Cayo Cochinos? Le tre sorelle decideranno di sfidare la natura selvaggia dell’Honduras?

