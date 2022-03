Oroscopo Branko di mercoledì 30 marzo: le stelle di questo giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi sei un po’ troppo preciso, quasi ossessivo sul lavoro. Ma se da una parte c’è chi ti critica, dall’altra c’è chi ti apprezza: e stai certo che tutti gli sforzi ora verranno ripagati. Cerca, però, di staccare un po’ dalla quotidianità di sempre, ne hai bisogno!

Toro – Oggi lavorerai tantissimo, ma questo non ti spaventa, anzi avrai modo di dimostrare quanto vali. La fortuna gira dalla tua parte, sarai produttivo, ma le congratulazioni e i complimenti arriveranno in un secondo momento!

Gemelli – Vuoi dimostrare il tuo affetto alla persona che ami? Oggi puoi farlo, devi lasciarti andare alle emozioni senza paura. Solo così riuscirai a ottenere quello che desideri, ma devi seguire il cuore!

Cancro – Favoriti i nuovi incontri, le nuove conoscenze che ti aiuteranno a risollevare un po’ l’autostima. Chi ti sta attorno ha molta fiducia in te: tu devi credere nelle tue potenzialità, non puoi sempre aspettare che siano gli altri a fartele notare!

Leone – Hai degli obiettivi, ma pensi di stare a perdere tempo? Cerca di concentrarti di più, di trovare un equilibrio: devi avere pazienza, poi potrai fare un bel passo in avanti!

Vergine – Sei molto creativo oggi, più del solito: cerca di mettere da parte le responsabilità, di dedicarti a quello che la vita ti sta offrendo in questo momento. Lasciati andare alle belle emozioni e accogli a braccia aperte l’amore!

Bilancia – Periodo molto importante per te, ma non accetti consigli e non hai intenzione di ascoltare nessuno. Così facendo, però, sbagli perché con le parole, a volte dure, potresti ferire chi ti vuole bene e non conosce il tuo malumore!

Scorpione – Oggi dovrai fare i conti con una persona molto testarda e ti troverai faccia a faccia con dei problemini. Cerca di non discutere, di non lasciare spazio ai fraintendimenti: non puoi essere sempre protagonista di una sfida, devi accettare quello che viene così com’è!

Sagittario – Hai un po’ di difficoltà a lavorare in gruppo perché non riesci a trovare la giusta sintonia. Cerca di prendere iniziativa, di darti da fare e tutto procederà per il verso giusto!

Capricorno – Il futuro ti spaventa, sai bene cosa fare, ma a volte rischi di farti trasportare dal troppo entusiasmo. Tutto sembra andare bene, ma ora ti renderai conto che hai troppe responsabilità sulle spalle!

Acquario – Oggi sei in ottima forma, la vita ti sorride e hai trovato finalmente il giusto equilibrio. I dubbi ci sono ed è normale, ma devi cercare di non sprecare energia: inutile pensare a quello che è il passato, bisogna andare avanti!

Pesci – La Luna è di nuovo dalla tua parte e ti aiuta a tornare con i piedi nella realtà. Cerca di lasciarti andare, ma fallo solo quando sei convinto: devi selezionare le persone che ti stanno accanto prima di confidarti a cuore aperto.

