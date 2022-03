Oroscopo Barbanera del 30 marzo: mercoledì favoloso, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Un lieve calo energetico è fisiologico, soprattutto per voi. Una risposta naturale del fisico “strapazzato” dal flusso continuo di adrenalina.

Toro (21/4 – 20/5) – Una giornata particolarmente importante per decidere di fare alcuni cambiamenti. Aprite mente e cuore anche all’aspetto spirituale della vita.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Sarà la consapevolezza che la settimana è solo agli inizi a invertire l’umore? Oppure il fatto che tra realtà e fantasia c’è un bel divario?

Cancro (22/6 – 22/7) – La dolcezza della Luna dà un’impronta magica alla giornata. Riportate alla luce una creatività innata desiderosa di uscire allo scoperto.

Leone (23/7 – 23/8) – A volte un momento di isolamento può essere positivo perché vi permette di riflettere e di guardarvi dentro. Tutto ciò che troverete fa parte di voi.

Vergine (24/8 – 22/9) – La precisione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l’ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse possibilità.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Attenzione incentrata sul quotidiano. Gli impegni sono in aumento, mille le cose da fare, ma oggi avete la possibilità di concludere molto.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Il passaggio della Luna vi immerge felicemente nel vostro elemento acqueo. Cavalcate le onde della vita con l’abilità e lo stile di un provetto surfista.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Perturbazioni sul fronte emotivo conseguenza diretta della Luna, che però si limita a scoperchiare la pentola: il contenuto è tutto vostro.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Giornata rilassante. Ottima per parlare di sentimenti, svelare le emozioni e infine divertirsi con gli amici. Un pieno di premure e tenerezze.

Acquario (21/1 – 19/2) – L’elasticità mentale è una conquista che dà risultati positivi in termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente.

Pesci (20/2 – 20/3) – Molte emozioni in questo periodo, ma per voi è normale amministrazione, pane quotidiano. La novità è che ora vi sentite liberi di esprimerle.

