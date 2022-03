“non-vediamo-l’ora-di-farlo!”:-colpo-gobbo-di-alex-belli,-reunion-da-non-credere-dopo-il-gf

Nuovo progetto in vista per Alex Belli: dopo il suo percorso al GF Vip, l’attore non ha intenzione di rimanere nell’ombra.

Il fortunato “Man” del GF Vip non ha alcuna intenzione di scomparire dell’anonimato dopo il suo animato percorso nel reality di Mediaset. L’attore emiliano, infatti, ha dei progetti in cantiere e, mentre commenta le gesta della moglie Delia a “L’Isola dei Famosi”, sta già lavorando attivamente ad un altro progetto.

A rivelare i suoi prossimi step è la vincitrice del format di Alfonso Signorini. Si tratta, ovviamente, della Princess Jessica Selassiè, che in una diretta Instagram rivela i suoi programmi per il futuro, piani che riguardano anche Alex.

Alex Belli e Jessica Selassiè: progetto comune per i due gieffini?

Jessica ha rivelato ai microfoni di “Verissimo” di covare un’ambizione precisa: desidererebbe infatti maturare esperienza nel mondo dello spettacolo, per poi approdare alla conduzione di un programma tutto suo. Nel frattempo, però, condivide con i follower i suoi prossimi step. A suo dire, infatti, al momento è molto impegnata in shooting e attività promozionali, e informa i fan: “Ovviamente rivedrò Alex Belli. Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle. Quindi sarà super pazzesco e non vediamo l’ora di farlo…“. L’attore avrà quindi un ruolo centrale nella fase di decollo della carriera delle ormai famose Princess. Ecco un tweet al riguardo:

Non mi posso assentare nemmeno un paio d’ore che qui succede il devasto. In che senso Jessica andrà nella factory di Alex Belli per uno shooting? Sono morta e questo è il paradiso?

Il man ha tanti difetti, ma è BRAVISSIMO nel suo lavoro, fa delle foto PAZZESCHE! #jeru #jessvip pic.twitter.com/SNe16wQakY — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) March 22, 2022

L’attore emiliano, inoltre, ha già preannunciato una sua prossima partecipazione al format “La Pupa e il Secchione“, indirizzando ai fan precisi indizi: “Dentro il programma di Barbara D’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione…“.

Dobbiamo aspettarci di rivederlo accanto a Soleil Sorge e Mila Suarez, nella puntata di questa sera? Attendiamo il prime time del reality per averne ulteriore conferma…

The post “Non vediamo l’ora di farlo!”: colpo gobbo di Alex Belli, reunion da non credere dopo il GF appeared first on Ck12 Giornale.