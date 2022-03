“mi-piacerebbe-tantissimo”:-proposta-clamorosa-per-nicola-savino,-per-lui-una-svolta-impensabile

Opportunità golose in vista per l’opinionista Nicola Savino: nuovi progetti in Mediaset per il frizzante mattatore?

Il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino sta emergendo come vera e propria rivelazione nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Il presentatore toscano indossa infatti i panni dell’opinionista nel survival-game per eccellenza, e anima lo studio di Ilary Blasi, spalleggiato da una frizzante Vladimir Luxuria.

Savino vanta anche una carriera come autore in diversi format di indiscusso successo, come il rimpianto “Festivalbar“, “Zelig Circus” e “Zelig off“. La sua esperienza con il mezzo televisivo e radiofonico lo rendono un professionista a tutto tondo, e potrebbe fruttargli anche un clamoroso level-up nel panorama di Mediaset, vediamo perché.

Nicola Savino: dopo poche puntate, il successo è già nell’aria

Forte dell’esperienza alla conduzione del dissacrante format “Le Iene“, Nicola Savino si sta rivelando una carta vincente per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Gli opinionisti, infatti, hanno un ruolo primario nella riuscita del programma: devono sostenere il conduttore durante la diretta, offrendo al pubblico interventi azzeccati e d’effetto. Devono inoltre compiere uno studio certosino sui partecipanti allo show, regalando così una visione da insider ai fan del reality.

Nicola Salvino si rivela particolarmente indovinato al fianco di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, e sforna sketch indubbiamente esilaranti, come l’imitazione di Malgioglio ai danni di un’inconsapevole Carmen Di Pietro. Ecco il video della divertente performance:

STO PIANGENDO LEI CI HA CREDUTO SUL SERIO 😭 #isola pic.twitter.com/xWjZfB0zP9 — trashtvstellare (@tvstellare) March 28, 2022

Il pubblico apprezza la sua ironia, combinata con un savoir-faire d’altri tempi. Nicola non sfugge al confronto con le opinioniste “rivali” Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ultime militanti al “GF Vip”, e ne esce a testa alta. Uno dei molti utenti Twitter commenta, ad esempio: “Passare da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti è letteralmente un TRIONFO per chi guarda i reality!“.

Passare da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti è letteralmente un TRIONFO per chi guarda i reality. #isola pic.twitter.com/aUDe6gQdPt — Cristian 🌌 (@mariahshoney_) March 28, 2022

Il web si è pronunciato: un programma per Nicola Savino

Infine, c’è chi propone apertamente un appello ai vertici dell’emittente, confidando di vederlo al timone di un programma tutto suo sulla rete ammiraglia. “Cosa potrebbe condurre Nicola Savino su Canale 5?“, si interroga un utente, “A me piacerebbe tantissimo, e a voi?“.

#isola Cosa potrebbe condurre

Nicola Savino

Su Canale5? A me piacerebbe tantissimo e a voi.. pic.twitter.com/PJ4TFnHu7A — 1vs100 – 🔴 STASERA La Pupa 😍🇺🇦 (@1vs100tw) March 28, 2022

Mediaset si rivela molto ricettiva nei confronti dei rumors su social: al “GF Vip” il conduttore Alfonso Signorini lasciava puntualmente una parentesi in calce al prime time, dedicata ai tweet più esilaranti. Certe dinamiche, articolatesi in rete, prendevano inoltre il sopravvento durante i successivi appuntamenti. Lo stesso sta avvenendo a “La Pupa e il Secchione“: ormai web e TV sono due realtà parallele e interconnesse. L’emittente sceglierà quindi di puntare su Nicola Savino? Il suo indice di gradimento è alle stelle: vi aggiorneremo circa le relative novità!

