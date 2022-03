difesa:-maggioranza-senza-accordo-su-suo-odg-a-dl-ucraina**

Roma, 28 mar (Adnkronos) – Maggioranza divisa sulla decisione di presentare un suo Odg al Dl Ucraina al Senato sulle spese militari. Nel corso della video-call non è stata raggiunta un’intesa in questo senso.

Il Pd aveva proposto una mediazione su un testo comune che facesse riferimento ad una gradualità dell’incremento della spesa per la Difesa in chiave europea. A quanto si apprende, disponibilità sarebbe arrivata da FI e Iv ma il M5s si sarebbe detto contrario, anche sulla possibilità di presentare un Odg di maggioranza. Per 5S e anche Leu, contrari a votare un Odg che comporti un aumento delle spese della Difesa, la questione dovrebbe essere oggetto di un altro provvedimento.