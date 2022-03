“Cinque minuti più imbarazzanti della mia vita…”: Francesco Gabbani si vergogna a dirlo, non lo aveva mai ammesso

Francesco Gabbani svela un momento davvero spiacevole del proprio passato artistico. Il ricordo è ancora vivido, ecco cos’è successo

Cantautore nato all’interno di una famiglia completamente dedicata alla musica, con il papà musicista e la mamma con un negozio di strumenti musicali, Francesco Gabbani è amato da tutti. Per lui il successo è arrivato proprio nel momento in cui stava per gettare la spugna, eppure come sempre nella vita è stato improvvisamente travolto dall’amore dei suoi fan.

Oggi sta per affrontare una nuovissima esperienza come co-conduttore, ma nel suo passato c’è un episodio di cui non va particolarmente fiero. Il tutto è accaduto proprio su uno dei palchi più importanti d’Italia: ecco cos’è successo.

Francesco Gabbani lo ammette: “Mi sentivo in colpa”

Il successo, per Francesco Gabbani, è arrivato come un’onda travolgente nel 2016. In quell’anno, infatti, il cantautore ha trionfato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con “Amen”, stupendo tutti. Solo l’anno successivo, nei big, ha nuovamente vinto il concorso canoro con “Occidentali’s Karma”, brano che l’ha definitivamente portato nel mondo dei grandi cantanti e cantautori italiani. A Sanremo ci è poi tornato nel 2020 con “Viceversa”, una canzone dedicata all’amore e a quanto si riesce inaspettatamente a ferire, amando.

Nel 2017, quando ha trionfato per la prima volta nei Big, si è però trovato di fronte a una situazione del tutto inaspettata. Lo spareggio finale, infatti, vedeva scontrarsi lui, alle prime armi, con la regina della canzone italiana, Fiorella Mannoia. Una volta proclamato il vincitore, Gabbani si è inchinato di fronte all’avversaria, in un gesto di rispetto e dedica profonda. “Un gesto spontaneo” ha detto più volte Gabbani. “Mi sentivo quasi in colpa”.

Secondo Gabbani, infatti, pur essendo Fiorella contenta della vittoria del collega, era evidente nei suoi occhi la grande delusione provata in quel momento. “Lei è stata molto carina, ma era evidente la delusione: aveva partecipato con l’idea di vincere” ha dichiarato Gabbani. “I cinque minuti più imbarazzanti della mia vita“, ha descritto così quei momenti. Anche Virginia Raffaele, durante il suo show dei mesi successivi al Festival 2017, ha ironizzato su questa vicenda, imitando la Mannoia e costringendo Gabbani a farle il baciamano inginocchiato di fronte a lei.

Sicuramente la Mannoia avrà ben digerito il secondo posto del 2017 e tra i due, a conferma anche di Gabbani, ora scorrono acque tranquille. Nei ricordi del cantautore, però, resta impressa la grande delusione letta negli occhi della collega e il forte senso di dispiacere provato. Un sentimento che non se ne andrà e che macchierà per sempre il suo ricordo della prima vittoria del Festival di Sanremo.

