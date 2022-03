“che-figura-da-caciottara!”:-grande-imbarazzo-per-ilary-blasi,-svelato-complotto-sull’isola

Polemiche infuocate su Ilary Blasi dopo l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”: la censura velata scandalizza il pubblico del reality.

La conduttrice romana Ilary Blasi ha dovuto affrontare parecchie avversità concernenti l’ultima puntata del suo reality. Solamente un paio di giorni fa, una tempesta tropicale ha investito le coste di Cayo Cochinos, costringendo i naufraghi a una precipitosa ritirata dalle spiagge onduregne. I Vip in gara sono stati infatti sfollati a causa delle proibitive condizioni meteo, e ospitati in due capienti capanne.

La messa in onda del programma è rimasta in forse fino alle ultime ore, per poi approdare regolarmente alla prima serata di Canale 5. Ilary, però, si è trovata a fronteggiare un’ulteriore difficoltà in diretta, e le sue mosse le sono fruttate le dure critiche del web: vediamo di che si tratta.

Ilary Balsi ignora le proteste di Jeremias Rodriguez: tentativo di insabbiamento?

Come di consueto, il prime time ha riservato clamorosi colpi di scena, in primis l’eliminazione da Playa Palapa dell’ex gieffina Floriana Secondi, in coppia con Antonio Zequila. La spumeggiante romana ha infatti minacciato di abbandonare definitivamente il survival game, rinunciando all’esperienza su Playa Sgamada. Una volta rientrata l’emergenza Floriana, un altro famoso naufrago ha fatto sentire la sua voce contro la produzione.

Si tratta di Jeremias Rodriguez che, dopo aver attaccato frontalmente Antonio Zequila, si è lamentato di presunte scorrettezze da parte degli autori. Il naufrago ha infatti denunciato: “Al pubblico non arriva la verità di quello che succede nel reality, non arrivano le cose come succedono qua… Non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose…“. Ha poi concluso, amareggiato: “Voglio tornare a casa“. Ilary ha accolto tiepidamente le sue rimostranze, chiedendogli di entrare nello specifico, salvo poi virare rapidamente la conversazione su altri temi.

La conduttrice non ha infatti chiarito il ruolo della produzione nella selezione del materiale da mandare in onda, e il suo apparente distacco non è passato inosservato al pubblico de “L’Isola”. Un utente commenta piccato: “Un’ola a Jeremias , al pubblico nn arriva la verità di quello che succede qui, Floriana l’aveva detto e Hilary che cambia discorso e gli opinionisti che fanno finta di niente. Fantastico, a ‘sto giro la figura della caciottara l’ha fatta lei!“.

La polemica, innescata da poche ore sui social, rischia di invischiare Ilary in una diatriba che aveva travolto anche il collega Alfonso Signorini. Il conduttore del “GF Vip” era stato infatti tacciato di esagerati favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti. La mattatrice romana deciderà di chiarire la questione, durante il prossimo appuntamento con Cayo Cochinos?

