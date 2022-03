“scioccata!”:-sophie-codegoni-infrange-le-regole,-si-scatena-la-censura

Brutte notizie per l’influencer Sophie Codegoni: la sua nuova avventura inizia con una pessima sorpresa, fan in delirio.

L’influencer Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste più longeve durante l’ultime edizione del “GF Vip“. La giovane gieffina è approdata al successo dopo la sua partecipazione nelle vesti di tronista al dating-game “Uomini e Donne“, senza però riuscire a trovare il desiderato amore.

Galeotta fu invece la casa di Cinecittà, in cui Sophie non ha conquistato solo il cuore degli italiani, ma anche quello del modello, ed ex di Temptation Island, Alessandro Basciano. La coppia si sta rivelando più solida di quanto i frequenti litigi in casa facessero supporre e, dopo alcune ospitate strategiche nei principali rotocalchi televisivi, i due sono pronti a vivere la loro intimità. La loro fuga romantica dalle telecamere è però iniziata nel peggiore dei modi, vediamo perché.

Sophie Codegoni e lo scatto censurato su Instagram: il popolo dei social insorge

Secondo recenti indiscrezioni, Sophie e Alessandro hanno deciso di concedersi la loro prima vacanza assieme nella fastosa Istanbul, condividendo 3 iconici scatti di coppia con i numerosi follower. Al loro arrivo nella metropoli, però, l’influencer ha dovuto fare i conti con un’inaspettata censura: una notifica di Instagram la avvisava di aver oscurato il suo post. Il motivo addotto dal social era da ricercarsi in una presunta violazione delle linee guida per gli users e, nello specifico, “Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“. Ecco le foto in questione, pubblicate nuovamente da un fan:

E se instagram segnala noi continueremo a pubblicare le foto anche sui muri. fuck haters noi siamo i più forti!#iostoconsophie#basciagoni #solphie #solearmy pic.twitter.com/8bn7RmjgPN — luvdiziland 🦄 (@luvdiziland) March 27, 2022

Sophie ha immediatamente diramato il comunicato della notifica con i fan, protestando animatamente: “Io, scioccata!“. In effetti le foto pubblicate, pur non mostrando alcunché di scandaloso, richiamano l’idea della nudità, e la coppia è ritratta in atteggiamenti ammiccanti e sensuali. Sui social si è creato un vero e proprio tafferuglio, culminato con la creazione dell’apposito hashtag #IoStoConSophie, divenuto immediatamente topic trend su Twitter. Persino la madre della giovane influencer si è schierata a favore della coppia riproponendo dal suo account uno degli stessi scatti virati in bianco e nero, e commentando: “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così!“.

Sophie e Alessandro possono godere di un vero e proprio esercito di fan: chi vincerà la guerra tra i censori di Instagram e gli agguerriti follower dei #basciagoni?

