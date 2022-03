“qualcuno-intervenga!”:-alessandra-celentano-chiamata-d’urgenza,-sta-succedendo-proprio-a-lei

Durante il daytime di lunedì 28 marzo, una studentessa di Alessandra Celentano ha vissuto un momento davvero duro. Chiamata a gran voce

Il serale di Amici21 è ormai a pieno ritmo. Le sfide si susseguono una dietro l’altra, così come i guanti di sfida e le discussioni tra professori. Ad uscire dal reality di Maria de Filippi, durante la puntata di sabato 26 marzo, sono stati Calma e Christian, per la gioia di Alessandra Celentano. La maestra non ha mai nascosto il suo poco apprezzamento nei confronti del ballerino di Raimondo Todaro.

Nelle ultime ore, però, per la Celentano è arrivata una richiesta d’aiuto. Una ballerina è in evidente crisi e le conseguenze di queste sensazioni potrebbero essere molto pesanti.

Alessandra Celentano, la sua studentessa è in crisi

Di lei si conoscono bene le sue richieste spesso giudicate come eccessive. Alessandra Celentano, infatti, è una maestra di danza classica che richiede molto dai propri studenti, arrivando a volte anche a scoraggiarli. Non sono rari gli episodi in cui i suoi ragazzi son scoraggiati e intimoriti, ma basta un colloquio con lei per riprendere il centro e per tornare concentrati sul proprio dovere.

Alessandra Celentano, infatti, tanto richiede quanto dà. Come coach e insegnante si spende molto per i suoi studenti, difendendoli strenuamente dalle critiche altrui senza mai pararli da colpi e sfide. Quest’anno i ragazzi della sua squadra sono Michele, Leonardo e Carola. Quest’ultima, in particolare, sta vivendo un periodo difficile. Fino ad oggi non è mai riuscita a portare un punto alla propria squadra durante le puntate del serale e questo le sta creando grosse difficoltà.

La ballerina, infatti, inizia a sentirsi un peso per la propria squadra ed è addirittura arrivata a credere di non essere nel posto giusto. Durante il daytime andato in onda lunedì 28 marzo, Carola è stata consolata e supportata da tutti i suoi compagni, che l’han spronata a credere di più in sé stessa. Sui social, però, i fan hanno chiesto in coro l’avvento di Alessandra Celentano, che con le sue parole potrebbe aiutarla molto, com’è già accaduto in passato:

Vedere Carola così è veramente un insulto alla danza. Qualcuno intervenga. Cele fai qualcosa #Amici21 — Chiara_🎈 (@tpwkbutnot2much) March 28, 2022

Chissà se nelle prossime puntate si vedrà un incontro tra la ballerina e l’insegnante. Sicuramente Carola ha bisogno di un rinforzo soprattutto emotivo, poiché lo stress è già tanto all’interno della scuola e va affrontato con la miglior predisposizione mentale.

