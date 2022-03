Penosa come poche!”: bufera su Clarissa Selassiè, l’affronto in diretta scatena un pandemonio

Il gesto plateale di Clarissa Selassiè non passa inosservato: fioccano aspre critiche sulla minore delle Princess del GF Vip.

La giovane e inquieta Clarissa Selassiè ha da subito animato l’ultima edizione del GF Vip: la più spumeggiante delle Princess detiene anche il primato di scontri epici con la soprano Katia Ricciarelli. Nonostante sia uscita dal gioco relativamente presto, infatti, Clarissa è rimasta sulla cresta dell’onda, pubblicando frequentemente contenuti sui propri social network, e interagendo costantemente con i fan.

Dopo le polemiche per la campagna diffamatoria condotta ai danni della cantante lirica, le polemiche su Clarissa non accennano a smorzarsi: il suo ultimo gesto sui social scatena un vero e proprio caso.

Clarissa Selassiè e la diretta della discordia: il web si spacca in due

La giornata di ieri, domenica 27 marzo, prevedeva l’annunciata ospitata di Sophie Codegoni e Soleil Sorge nel rotocalco “Verissimo“. Le due ex rivali, ora legate da un sentimento fraterno, si sono raccontate ai microfoni di Silvia Toffanin, rivelando la natura del loro rapporto. Sophie e Soleil, infatti, sono reduci da pesanti scontri all’interno del reality, e solo con il passare del tempo la loro amicizia si è cementata, varcando anche i confini del reality.

L’attesissima intervista ha comprensibilmente attirato l’attenzione del pubblico: nel web l’hashtag #solphie, che fonde i nomi delle due, è spesso in rotazione pesante. Clarissa Selassiè, però, sembra aver voluto rubare il palcoscenico ad entrambe, proponendo ai follower una diretta su Instagram proprio in concomitanza dell’intervista a “Verissimo“. Sembra che la Princess abbia inoltre traccheggiato, lamentando problemi di audio e facendo così coincidere l’inizio del suo comunicato con l’avvento delle due ex compagne su Canale 5. Tale mossa non è sfuggita ai numerosi fan ed haters, che sul web si sono sbizzarriti in una pletora di commenti. Eccone alcuni: “Penosa come poche, Clarissa Selassiè, anche tua madre si dimenticherà di te!“.

ma cerchiamo di capire chi è il suo spacciatore, sta un po’ andando oltre

penosa come poche, Clarissa Selassiè, anche tua madre si dimenticherà di te #SolphiexSilvia https://t.co/K8PhzxG5ZU — 🍿 (@sunshinee9000) March 27, 2022

Altri, invece, rifuggono la tesi della malafede, e difendono a spada tratta la loro beniamina: “Clari fa tantissime dirette, specialmente di domenica. Pure quando Jess stava facendo l’intervista l’aveva fatta, di domenica. Quindi sparate meno ca**ate, che il mondo non gira intorno a voi!”

clari fa tantissime dirette, specialmente di domenica. Pure quando jess stava facendo l’intervista l’aveva fatta, di domenica. Quindi sparate meno cazzate che il mondo non gira intorno a voi — SELASSIÈ VINCITRICI👑 (@1DMarty_me) March 27, 2022

E voi? Che ne pensate?

