Oroscopo Barbanera del 29 marzo: martedì in arrivo amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Una concentrazione planetaria potente fa registrare un’impennata vertiginosa delle vostre quotazioni sia sul piano amoroso che professionale.

Toro (21/4 – 20/5) – Una drappello di armigeri, capitanati dalla Luna, prende di mira il vostro Urano. Oggi in famiglia è sensato rimanere nei ranghi e fare fronte unito.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Inizio di settimana energico e pimpante. Se vi piacciono i facili successi approfittate di questo cielo speciale privo di qualsiasi tensione e ricco di vantaggi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se cercate l’amore guardatevi intorno. Potrebbe essere lì a due passi, travestito da amicizia o da rapporto lavorativo. Presto getterà la maschera.

Leone (23/7 – 23/8) – Il punto a sfavore della giornata è la Luna nel segno opposto, con tutte le seccature che questo comporta. Malumore, scatti di nervi, insofferenza…

Vergine (24/8 – 22/9) – Compiti per casa: chiamare per nome e identificare l’origine di ciò che vi crea disagio. Riconoscerlo sarà il primo passo per riuscire a superarlo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Siete tra i segni meglio classificati, questo lunedì, con la Luna e il suo seguito in buona amicizia con il vostro segno. La ruota gira, godetevi l’attimo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Lunedì da cestinare, se fosse possibile. A parte i contrattempi e le relative tensioni, ci si mette anche la gelosia a farvi vedere rosso.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Luna vitale, vostra grande amica. A prescindere dalla presenza o meno della persona del cuore, oggi l’amore è il fulcro, il motore dell’esistenza.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Un lunedì di fuoco per il lavoro. Magicamente ricompaiono in agenda o sulla vostra scrivania pratiche già archiviate e impegni già assolti.

Acquario (21/1 – 19/2) – Luna scalpitante nel segno con tutta l’energia tipica del lunedì. Con una carica travolgente cavalcate imprevisti e cambi repentini senza cedimenti.

Pesci (20/2 – 20/3) – Stati d’animo fluttuanti, trasportati dalle correnti in diverse direzioni. Gli amici vi vogliono un gran bene, ma oggi proprio non vi capiscono.

