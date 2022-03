“Non è la mia migliore amica”: gaffe tremenda di Simona Ventura, si becca una replica da impallidire

Il messaggio pieno di consigli mandato da Simona Ventura a una collega si è rivelato una gaffe tremenda, tanto da meritarsi una replica di fuoco.

Qualche settimana fa Simona Ventura è intervenuta via social su una questione che ha riempito i giornali di tutta Italia e che riguardava una sua collega. L’intervento della conduttrice era parecchio accorato, ma evidentemente fuori luogo, tanto da beccarsi una replica con i fiocchi

La questione che ha spinto la Ventura a prodigarsi in un messaggio pubblico che trasudava profonda preoccupazione era la presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Un gossip scoppiato dal nulla, che ha attribuito all’ex giocatore della Roma un nuovo flirt, con conseguente crisi di coppia tra lui e la moglie Ilary.

Alla fine è venuto fuori che non era vero nulla. Ilary e Totti sono ancora felicemente sposati, con buona pace delle malelingue, ma a distanza di tempo la Blasi ha detto la sua sul messaggio della Ventura, rivelandosi parecchio seccata dalle parole della collega.

Simona Ventura, gaffe tremenda: Ilary la asfalta

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non è certo una che ha peli sulla lingua. Lo dimostra l’ultima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in cui torna a parlare del gossip che l’ha coinvolta suo malgrado assieme al marito Francesco Totti.

Il giornalista del quotidiano diretto da Marco Travaglio le ha chiesto un commento sul messaggio di Simona Ventura. Un messaggio utile per “dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza”, aveva scritto Simona, che si era quindi lanciata in un invito accorato per Ilary e Francesco, affinché mettessero da parte ogni screzio, per evitare in tutti i modi la separazione, anche e soprattutto per il bene dei loro figli.

Intervento che la Blasi ha accolto come un’invasione di campo, per l’appunto non richiesta, ed estremamente fuori luogo, visto che né lei né l’ex capitano della Roma hanno mai confermato l’esistenza di una crisi. Insomma, quella della Ventura è stata una vera e propria gaffe.

Infatti nell’intervista, quando alla Blasi è stato chiesto un parere sul messaggio della Ventura e su un loro legame che lo giustificasse, Ilary per tutta risposta ha strapazzato la collega con l’ironia che la contraddistingue: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Una battuta tagliente che dovrebbe suggerire a Simona Ventura maggiora cautela, rinunciando a occuparsi via social di questioni private non sue.

