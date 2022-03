“Ma che problemi hai?”: pesante provocazione per Jessica Selassiè, la situazione sta sfuggendo di mano

La vincitrice del GF Vip Jessica Selassiè sembra aver ricevuto un messaggio cifrato sui social: la polemica scatta puntuale.

La vittoria di Jessica Selassiè al GF Vip ha rappresentato una sorta di rivincita per tutte le ragazze timide e di belle speranze. La giovane Princess ha infatti lottato per emergere nel contesto del reality, realizzandosi finalmente come donna, oltre che come sorella e figlia. La sua femminilità è infatti sbocciata nel pieno del contesto televisivo, e Jessica ha da subito indirizzato le sue mire all’enologo Barù, con cui ha costruito un insolito rapporto.

I molti fan della potenziale coppia hanno persino creato l’hashtag #jerù per amplificare il tifo nei loro confronti; Barù però sinora non si è particolarmente sbilanciato, e il fatidico primo bacio deve ancora scattare. I numerosi follower, però, sembrano aver ravvisato un sottile provocazione dell’enologo nei confronti della Princess: di che si tratta?

Jessica Selassiè: il post di Barù scatena il finimondo in rete

Il verace food-influencer non ama sovra-esporsi a livello mediatico, ma pubblica frequentemente contenuti sul proprio account di Instagram. Molti follower hanno perciò notato la pubblicazione di una foto perlomeno singolare: lo scatto ritrae una giovane ragazza adagiata ad una mucca, mentre un vitellino sosta nelle vicinanze. La protagonista serba una somiglianza sospetta con la Princess del GF Vip, e molti fan hanno voluto leggere tra le righe una criptica missiva a lei destinata.

Tra i due, infatti, in precedenza era intercorso uno scambio di battute in cui Barù dichiarava: “Vorrei andare a mungere le mucche in Tasmania!“. La somiglianza con Jessica, e il riferimento ai bovini fanno pensare che l’enologo abbia voluto attirare l’attenzione della Selassiè in modo astuto e indiretto. Alcuni utenti commentano in tal senso: “Bellissima la foto… Somiglianza con Jessica, però…“. Altri invece rinnegano tale ipotesi, e replicano infastiditi: “Ma limitatevi a commentare la foto senza tirare in ballo nessuno, mamma mia siete di una pesantezza unica, per non dire altro. Ma il rispetto sapete cosa è????“.

I fan dei #jerù sono chiaramente propensi a rinfocolare le speranze su una possibile relazione, ma per ora non abbiamo alcuna notizia ufficiale in merito. Jessica deciderà di replicare al post di Barù, oppure sceglierà di tenere un profilo basso e attendere in sordina? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni!

