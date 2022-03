“Lo mette in imbarazzo”: Lorella Cuccarini accusata di menefreghismo, la sua è una tattica spietata

Il serale di Amici21 richiede a ognuno di sfoderare le proprie armi migliori. Anche Lorella Cuccarini prepara le sue, ma con pesanti accuse

Il serale di Amici21 è ormai in piena corsa e i concorrenti, puntata dopo puntata, devono cercare di dare il meglio di sé per provare a rimanere dentro la scuola. Anche i professori, però, devono impegnarsi nello schierare i propri ragazzi nel migliore dei modi, poiché una sfida pensata male può essere decisiva per l’eliminazione di qualcuno.

Lorella Cuccarini si impegna ogni volta tantissimo per difendere i propri studenti dagli attacchi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il prezzo da pagare, però, è caro e il pubblico non le risparmia una bella vagonata di critiche.

Lorella Cuccarini schiera Alex ma il pubblico esplode

Sono molti gli strumenti che i professori hanno in mano per provare a far risaltare i propri ragazzi rispetto a quelli delle altre squadre. Oltre alle esibizioni singole, previste da regolamento per ogni cantante e ballerino, si possono poi fare i duetti, unendo due cantanti, o i balli di coppia, con un ballerino e una ballerina. Le regole per il covid-19 impongono che i ragazzi non possano ballare passi a due con i professionisti, di conseguenza anche le coreografie di coppia vengono interamente svolte dagli studenti.

Un altro grande jolly che i professori possono mettere in gioco è l’esibizione corale, in cui tutti i ballerini e tutti i cantanti di una squadra si esibiscono in un unico pezzo, in stile musical con canto e ballo. Se Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non propongono mai questa carta, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, invece, la giocano spesso. Durante la puntata andata in onda sabato 26 marzo, i due coach hanno proposto proprio questa esibizione sulle note di “Dynamite” dei BTS.

Secondo i telespettatori, quella attuata da Lorella sarebbe una tattica per cercare di smentire Rudy Zerbi. Il coach, infatti, accusa Alex di essere un cantante in grado di esibirsi solamente in canzoni tristi e noiose. Lorella, quindi, lo coinvolgerebbe nelle corali ritmate e allegre contro la sua volontà:

Non Lorella che ogni settimana mette in imbarazzo #Alex con la corale (che lui palesemente DETESTA) solo per evitare che trudy dica “canta solo cose tristi e romantiche!” TIE’! #Amici21 — Alice♌ (@alicejuvelove) March 28, 2022

Il viso di Alex, infatti, non traspare mai particolare emozione o divertimento nei momenti di canto corale. Quella di Amici21 è però una scuola in cui tutti, volenti o nolenti, devono mettersi in gioco in diverse prove.

