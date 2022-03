“ho-pianto-tanto!”:-momento-delicato-per-silvia-toffanin,-scoppia-il-dramma-in-diretta

La conduttrice Silvia Toffanin affronta a “Verissimo” un momento di grande commozione: l’attacco è stato devastante.

Come ogni fine settimana, Silvia Toffanin si è qualificata regina di ascolti nella fascia pomeridiana di Mediaset, al timone del suo ormai rodato “Verissimo“. Il rotocalco esplora i retroscena nelle vite dei Vip e dei casi di attualità più pruriginosi, offrendo un punto di vista alternativo alla narrazione mainstream.

Come in ogni appuntamento, la conduttrice ha ospitato nel suo parterre alcuni dei protagonisti della casa del GF Vip, in particolare Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Proprio la soprano ha riservato ai microfoni di Silvia toccanti rivelazioni, commuovendo la mattatrice Mediaset ed il pubblico in studio.

Silvia Toffanin ascolta lo sfogo di Katia Ricciarelli: ecco l’amara confessione

La conduttrice ha chiesto lumi in merito alla sua esperienza come concorrente nel reality per antonomasia, e Katia ha replicato diplomaticamente: “È stato un grande divertimento, una botta di gioventù. Mi sono divertita molto…“. In seguito, Silvia ha indagato circa il suo rapporto con l’ex marito Pippo Baudo, chiedendole se lui l’avesse contattata dopo l’eliminazione. “No, non credo che fosse tanto d’accordo, ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno…“, ha replicato Katia. Scherzando poi: “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo…“.

La soprano ha più volte parlato dell’ex compagno, sempre in termini rispettosi e pieni di affetto, ma il conduttore non si è ancora fatto vivo con lei. In merito ad un presunto uomo che attendeva la sua uscita dalla Casa, Katia ha riferito: “È difficile trovare alla mia età qualcuno che mi vada bene come compagno, ho paura. Far compagnia a una signora della mia età non è facile; lui ha anche la mia stessa età. Poi non bisogna mai dire mai…“. Circolavano infatti voci su un’eventuale proposta di matrimonio, ma il progetto, per ora, sembra essere in alto mare.

Per i confetti ci sarà dunque da attendere ulteriori sviluppi, ma nel frattempo Katia ha affrontato un tema molto delicato. Durante i lunghi mesi al GF Vip, la soprano è stata più volte tacciata di razzismo e misoginia, e ha ammesso di avere sofferto molto per tali aggettivi. “Ho pianto tanto per quella parola tremenda, razzista. Ho visto di tutto e di più, ho cantato con persone di tutti i colori e ho tanti amici…“. La cantante lirica vanta infatti una carriera di calibro internazionale, e ha collaborato con numerosi talenti stranieri. Ricevere critiche in tal senso l’ha sicuramente segnata, come dimostra lo sfogo accorato negli studi di “Verissimo”.

