appuntamento con il curriculum del lunedì: Lodovico Berra Laureato in Medicina e Chirurgia presso l‘Università di Torino, specializzato in Psichiatria nella stessa università

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l‘Università di Torino, specializzato in Psichiatria nella stessa università. Dal 1993 abilitato all’esercizio della psicoterapia dall’Ordine dei Medici di Torino.

Si è perfezionato negli Stati Uniti presso il Duke Medical Center a Durham, nel North Carolina (Fellowship in ECT), presso il dipartimento di Psichiatria Biologica della Columbia University, a New York (Fellowship in ECT) e alla Harvard Medical School di Boston (Master in Psicofarmacologia). Ha poi completato a Philadelphia (USA) il training di formazione previsto dall’American Society of Clinical Hypnosis, ottenendo l’iscrizione all’elenco degli ipnotisti della stessa associazione come membro internazionale.

Dal 1993 collabora, come docente e consulente, con la Scuola di Psicologia del centro COSPES, oggi IUSTO. Qui ha organizzato la Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale (SIPE) e la Scuola Superiore di Counseling Filosofico (SSCF). Lodovico Berra è direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, ISFiPP, socio fondatore di IUSTO, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) dove dal 2005 è stato professore stabilizzato di “Psicologia fisiologica e psicobiologia” e poi docente di Psicobiologia e Neuroscienze. Dal 2001 è docente di Psicologia clinica, Psicoterapia e Psichiatria presso l’ISFiPP.

Dal 2013 è Editor-in-chief della rivista di psicoterapia e psicologia esistenziale “Dasein Journal” e dall’anno 2005 della “Nuova Rivista di Counseling Filosofico”

Nel 2015 è stato riconosciuto “International Fellow” dell’American Psychiatric Association, dopo oltre 20 anni di appartenenza all’associazione. È attualmente membro ordinario di numerose società tra cui la British Association of Psychopharmacology (BAP), la Society for Existential Analysis (SEA), l’American Society of Clinical Hypnosis (ASCH), la Harvard Medical School Postgraduates Association e la International Federation of Daseinanalysis.

Dal 1991 Lodovico Berra esercita la libera professione nel suo studio di Torino.