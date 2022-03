“vi-faccio-uno-spoiler”:-terremoto-a-la-pupa-e-il-secchione,-trovata-diabolica-della-d’urso

Idea sensazionale di Barba D’Urso che scatenerà il terremoto nelle prossime puntate de La pupa e il Secchione.

Barbara D’Urso è continuamente al lavoro per spingere a più non posso La Pupa e Il secchione, e l’indiscrezione emersa in queste ore parla di una sua trovata sensazionale in grado di dare una spinta ulteriore agli ascolti.

Il programma riproposto da Italia 1 rappresenta un banco di prova importante per la D’Urso. Se il ritorno in prima serata dovesse andare bene, potrebbe rilanciarla agli occhi dei vertici Mediaset, i quali a loro volta potrebbero tornare sui loro passi, ponendo fine al ridimensionamento imposto l’anno scorso alla D’Urso, così da riportarla in prima serata su Canale 5.

Per alzare gli ascolti la conduttrice ha puntato sulla stella dell’ultimo GF Vip, ovvero Soleil Sorge, ingaggiandola come opinionista dello show. E adesso avrebbe deciso di puntare su un altro grande protagonista del reality show condotto con successo da Alfonso Signorini.

La Pupa e il Secchione, terremoto in arrivo: “Lui sarà ospite”

A rivelare la nuova trovata della D’Urso è stata Deianira Marzano, influencer sempre bene informata sui fatti televisivi. Sul profilo Instagram Deianira ha raccontato che a breve La Pupa e Il Secchione ospiterà un altro pezzo grosso dell’ultimo Grande Fratello Vip.

“Vi faccio un nuovo spoiler. Alex Belli di cui non sentivamo parlare da 10 minuti sarà ospite alla Pupa e il Secchione Show“, ha annunciato la Marzano sul social. Una notizia che in realtà non coglie impreparati i più attenti.

Infatti lo stesso Belli, due settimane fa, aveva già fatto intendere qualcosa a tal proposito, nell’intervista rilasciata a Casa chi. “Nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto“, aveva detto l’attore, aggiungendo poi: “Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione”.

Una frase sibillina che assieme alla rivelazione di Deianira Marzano lascia pochi dubbi sullo sbarco di Alex negli studi de La pupa e Il Secchione. Un arrivo che promette scintille perché Alex ritroverà Soleil Sorge, con la quale ha avuto un flirt che ha infiammato il Grande Fratello, e anche la sua ex fidanza Mila Suarez, che intanto da concorrente sta corteggiando Mirko Gancitano, che è il miglio amico proprio di Alex.

Insomma, Barbara D’Urso sta per gettare tanta carne al fuoco, sicura che l’ingresso di Belli saprà scatenare una serie di reazioni a catena in grado di attirare frotte di telespettatori.

The post “Vi faccio uno spoiler”: terremoto a La Pupa e il Secchione, trovata diabolica della D’Urso appeared first on Ck12 Giornale.