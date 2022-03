Terremoto Barù, provocazione in diretta: il suo intervento scatena il caos

Uno dei concorrenti più chiacchierati del GF VIP sta ancora facendo parlare di sé. Terremoto per Barù, ciò che ha fatto è incredibile

All’interno della casa del GF VIP, Barù ha portato simpatia, sincerità e quell’ironia tagliente che non sempre e non tutti hanno apprezzato. Anche per quanto riguarda il pubblico, il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre diviso a metà i telespettatori. Nella casa, poi, il suo modo di fare ha fatto colpo su Jessica Selassié, la vincitrice del reality, che non ha mai nascosto i suoi sentimenti, non ricambiati.

Nelle ultime ore, Barù ha compiuto un gesto del tutto inaspettato proprio in diretta. Ciò che è successo ha stupito tutti e, a chi chiede spiegazioni, il gieffino nega ogni risposta.

Barù commenta in diretta: reazione incredibile

All’interno della casa, Barù ha dato vita a un tira e molla con Jessica Selassié che ha lasciato tutti i fan appesi alla loro storia per molto tempo. I telespettatori avevano addirittura dato vita a un nome, “Jeru”, con cui identificavano la coppia. In realtà, tra i due non è mai scoppiato l’amore. Sebbene Jessica abbia più volte ammesso di essersi infatuata di Barù, lui invece ha sempre sottolineato che si trattava solamente di un’amicizia.

Una volta usciti dalla casa, i due gieffini hanno riconfermato le loro posizioni in merito alla relazione. Durante una diretta Instagram di Jessica, però, Barù ha compiuto un gesto che ha nuovamente scatenato tutti gli speranzosi. La vincitrice del GF VIP, infatti, ha voluto intrattenere i suoi fan con una diretta per chiacchierare di ciò che è successo durante il reality e fuori.

Proprio durante la diretta, Barù ha lasciato un commento: “Ti piace la pasta con le cipolle?“. Jessica, stupita dalla domanda, ha risposto: “Ah ma me lo chiede Barù. Ovviamente non mi piace la cipolla, l’aglio, l’erba cipollina…“. Insomma, la situazione sembrava estremamente strana e “misteriosa”, come se ci fosse un sotto testo mai detto. A tutti i fan che han chiesto a Barù delucidazioni in merito al loro rapporto, però, il nipote di Costantino ha detto: “Quando ci sarà qualcosa da dire lo saprete, per il momento non voglio parlare di questo“.

Non si sa cosa vogliano esattamente dire queste parole. I fan dei “Jerù”, ovviamente, ci vedono un tentativo di nascondere l’amore che finalmente è scoppiato tra di loro. D’altro canto, però, queste parole potrebbero anche voler spegnere definitivamente ogni rumors. Non ci resta che continuare a seguire la vicenda.

