Oroscopo di Branko della settimana dal 28 marzo al 3 aprile: è tempo di costruire! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Cosa vuoi realizzare da ora in avanti? Questa settimana, con la Luna Nuova nel tuo segno, riparti da te. Ci è voluto un lungo mese di riflessione per mettere a fuoco quali sono i tuoi blocchi personali, estirpare le erbacce e iniziare a guarire sul serio. Ora che le ferite stanno rimarginando e le tue priorità sono diverse, è ora di darti dei nuovi obiettivi: sguardo sempre sull’obiettivo.

Certo che per una grande impresa serve anche la squadra giusta, per questo soprattutto a inizio settimana sarà un momento di confronti e conferme nella tua cerchia di amicizie per essere certi di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Nel fine settimana, comunque, riprendi piene facoltà di pensiero e parola, pronto a portare il tuo messaggio nel mondo.

Toro – Con il passaggio di Venere vicino Saturno e oltre, finalmente ti senti di nuovo nei tuoi panni. L’inizio settimana sarà comunque tempo di chiarimenti e promesse, soprattutto sul lavoro, per prendere un impegno concreto sul lungo termine. Le situazioni sembrano più leggere a metà settimana con l’arrivo della Luna in Pesci: socialità, legami, interazioni saranno un bel toccasana.

Con la Luna Nuova in Ariete, però, si apre una fase di maggior introspezione: senti forse qualcosa dentro di te che ha bisogno di essere elaborato? Ti sei accorto di tutte quelle volte che ti metti i bastoni tra le ruote da solo? È tempo di disfarsi di queste dinamiche di autosabotaggio prendendole alla radice: da cosa derivano?

Gemelli – Inizi la settimana cercando di fare un po’ di chiarezza: hai bisogno di aderire a un punto di vista, per questo potresti interfacciarti con un mentore o cercare una guida. Mentre rafforzi le tue credenze, il passaggio della Luna in Pesci a metà settimana può diventare un sogno ad occhi aperti in cui visualizzare il te del futuro. Che cosa hai compiuto? Datti da fare.

Dalla Luna Nuova in Ariete di questo venerdì tieni pronta l’agenda: la tua vita sociale potrebbe farsi più movimentata da ora in avanti. Allarga le tue connessioni, interagisci con gente nuova – non sai mai cosa potresti imparare da una conversazione con uno sconosciuto.

Cancro – Il lavoro non si ferma, soprattutto ora, caro Cancro. Con Mercurio ormai in Ariete ti trovi a intervenire molto più spesso nelle riunioni e presentazioni dei progetti – puoi farti notare, perché le tue idee possono lasciare l’impronta. La Luna Nuova in Ariete di questo venerdì è il segnale del via: che tipo di impronta vuoi lasciare sul mondo? Per cosa vuoi essere ricordato? E qual è il primo passo per raggiungerlo? Sii ambizioso, non limitarti e mettiti alla prova.

Non sottovalutare collaborazioni, investimenti o alleati, soprattutto a inizio settimana: Venere vicina a Saturno chiederà di mettere dei limiti chiari con chi pretende troppo e chiarire questo aspetto può aiutare a rafforzare la collaborazione.

Leone – L’inizio settimana chiede dei chiarimenti con partner o persone a te molto vicine: sono state mantenute le promesse? Stai vedendo il giusto impegno da parte loro? È il momento per chiedere costanza e durevolezza in quello che state costruendo – o si lavora insieme, o niente. Il passaggio della Luna in Pesci a metà settimana sarà un momento di bilancio in cui capire quali risorse mettere da parte.

La Luna Nuova in Ariete, però, ti porta verso nuove prospettive: che cosa vorresti imparare o approfondire? Chi sono le persone o le organizzazioni che stimi e con cui vorresti avere modo di interagire? Pensa a circondarti di persone che aprono la tua mente, il resto verrà da sé.

Vergine – È ora di riorganizzarti e fare un budget, Vergine. Già da inizio settimana potresti scegliere di rinunciare ad alcuni impegni per concentrarti sul tuo benessere: la salute è una cosa seria, ma richiede un impegno costante e ultimamente potresti aver tralasciato un po’ quella parte. È forse dando priorità a questi aspetti che il passaggio della Luna in Pesci a metà settimana diventa un momento di chiarezza con le persone intorno a te, in cui condividere intenzioni e progetti.

La Luna Nuova in Ariete di venerdì, però, sottolinea la necessità di lavorare sulle tue risorse: sviluppa un piano per saldare i debiti in sospeso, pensa a come potresti meglio investire ciò che hai, chiedi aiuto se necessario, stringi collaborazioni.

Bilancia – Da ora in avanti è tempo per fare un upgrade a livello relazionale: già da inizio settimana potresti trovarti a discutere con un partner riguardo la necessità di prendere un impegno concreto l’uno con l’altro. Non è detto che il tuo approccio e i tuoi desideri siano per forza per tutti, ma in questa nuova fase riacquisti la sicurezza in te stesso necessaria a far valere i tuoi bisogni nella sfera romantica.

Chiarite le vostre priorità, così potrai arrivare alla Luna Nuova in Ariete di venerdì pronto a concederti un nuovo inizio nelle relazioni. Cosa vorresti trovare in un partner? È ora di portare il tuo date al livello successivo, oppure aprirti a nuovi possibili incontri. Goditela.

Scorpione – Dopo delle lunghe settimane senza motivazione, è ora di rimettersi al lavoro, Scorpione. Il nuovo arrivato Mercurio in Ariete apre una fase in cui lanciare uno sguardo all’agenda e risolvere il lavoro in sospeso accumulato, mentre l’incontro tra Venere e Saturno in Acquario a inizio settimana sottolinea il bisogno di risolvere le questioni abitative. Potresti scegliere di rivedere la tua famiglia per ristabilire limiti e impegni reciproci, oppure rivedere l’apporto che tu dai in casa.

La Luna Nuova in Ariete è la spinta definitiva per riprendere in mano la tua quotidianità: riorganizza i tuoi impegni per dare il meglio sul lavoro, dai priorità alle cose che ti soddisfano facendo spazio in agenda, prenditi cura di te.

Sagittario – Si ricomincia a ballare Sagittario, questa settimana usala per divertirti un po’. Se a inizio settimana le tue priorità sono orientate verso il giusto messaggio da comunicare, cercando la prospettiva più adeguata, man mano che la Luna si sposta nel corso della settimana il tuo focus si fa sempre più soggettivo.

Arriviamo quindi alla Luna Nuova in Ariete di venerdì in cui potresti scegliere di concederti un momento di festa e relax. Sarà importante, da ora in avanti, mettere a fuoco ciò che ti fa sentire vivo e a tuo agio con te stesso: cosa ti appassiona? Chi vuoi essere? Quali attività ti aiutano a esprimere meglio la tua essenza? Concentrati su ciò che ti diverte e ti fa ritrovare una spontaneità bambina.

Capricorno – A inizio settimana concentrati sull’essenziale Capricorno: l’incontro tra Venere e Saturno è per te il momento in cui tornare a concentrarti sui tuoi bisogni primari. Tu vali e questo valore ha bisogno di essere curato, coltivato e riconosciuto. Così, con la Luna si sposta in Pesci a metà settimana potrai vedere i tuoi messaggi essere recepiti più chiaramente.

La Luna Nuova in Ariete di questo venerdì apre una fase in cui riconnettere con le tue radici: cosa vuol dire «casa» per te? Cosa ti fa sentire accolto? Sistema i tuoi spazi e fai entrare le persone a te più care.

Acquario – Ti sei accorto di quanto la tua immagine ha un impatto sulla tua credibilità? Vorremmo tutti che non fosse così, ma l’incontro tra Venere e Saturno nel tuo segno sembra sottolineare la necessità di valorizzarti maggiormente, sotto ogni aspetto, per riacquistare la tua autorità. Con la Luna in Pesci a metà settimana potresti scegliere di fare degli acquisti strategici, ma il vero apice della settimana lo raggiungi con la Luna Nuova in Ariete questo venerdì.

Qual è il messaggio che vuoi far passare? Cosa vorresti che le persone sapessero? Non privarti da ora in avanti di tutti quegli spazi in cui puoi esercitare la dialettica, ma ricordati anche di fare spazio nella tua vita togliendo quegli impegni che rubano tempo ed energie mentali.

Pesci – C’è un inizio settimana molto introspettivo, Pesci, legato soprattutto al bisogno di ristabilire il tuo ordine interno di priorità. È molto tempo che lavori sui tuoi blocchi interiori e cerchi di trovare i modi migliori per prenderti cura di te, ora arriva il momento di mettere dei limiti chiari con quelle persone che non aiutano il tuo benessere mentale. Fai pulizia se serve, o cerca un confronto per chiarire come ti senti.

Dopo un paio di giorni più intuitivi a metà settimana, la Luna Nuova in Ariete di venerdì è il momento ideale per pensare a un piano per trovare nuove risorse e finanze. Ti servono gli strumenti per concretizzare le tue visioni, prendi questo momento come una fase di pianificazione. Non sentirti mai in difetto e prova intanto a ottimizzare ciò che già hai.

