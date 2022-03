“Non mi abituerò mai”. Michelle Hunziker sconvolge Scotti: come si presenta nello studio di Striscia | Guarda

Michelle Hunziker è tornata a Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti e ci rimarrà fino al termine della stagione. È invece finita anzitempo la volta di Francesca Manzini dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 a causa del Covid che ha costretto Mediaset a sostituirla prima con Valeria Graci e poi con Lorella Cuccarini. Adesso è il turno della Hunziker, che in realtà in questo studio è di casa.

Michelle è infatti alla diciottesima edizione consecutiva: ha all’attivo 1203 puntate dopo la prima risalente al 2004. Con Gerry Scotti questa è la settima stagione: i due hanno esordito come coppia nel 2015 e non si sono più lasciati, arrivando a condurre 210 puntate insieme. I due sono molto affiatati e complici, come si evince anche dall’introduzione della puntata di sabato 26 marzo. I due sono entrati sulle note de “La notte è piccola” delle gemelle Kessler e hanno improvvisato un balletto.

Gerry è rimasto ammirato dall’outfit di Michelle, che ha indossato un vestito tutto arancione: “Sei una meraviglia amica mia, non mi abituerò mai”. Poi Scotti ha fatto una battuta sull’ora legale: “Io non ho bisogno di spostare le lancette, quando entri tu il tempo si ferma”. La Hunziker ha apprezzato: “Sei veramente molto charmante e romantico”.