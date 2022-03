“mio-figlio-in-terapia-intensiva-per-un-mese-e-mezzo”.-il-calvario-di-kledi,-dramma-a-verissimo:-toffanin-in-lacrime

“E’ rimasto un mese e mezzo in terapia intensiva”: Kledi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di suo figlio Gabriel e del calvario che lui e sua moglie hanno dovuto affrontare poco dopo la sua nascita. Il bambino, nato ad agosto, dopo soli 13 giorni dalla nascita ha iniziato a non stare bene. Una volta portato all’ospedale si è scoperto che aveva la meningoencefalite, ovvero un virus che arriva in testa e crea dei danni.

“Gabriel ha rischiato la vita. Questo ci è stato detto dopo”, ha detto la compagna di Kledi, Charlotte Lazzari. La conduttrice, davvero provata per il racconto, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Per chi è genitore è un colpo al cuore”. Il ballerino ha ringraziato Silvia per la sua sensibilità. E la Toffanin ha detto: “Grazie per questo racconto e per questa lezione di vita”.

La grande gioia di essere papà per la seconda volta, insomma, Kledi l’ha vissuta insieme al dolore. Il ballerino ha definito quello appena attraversato come un periodo piuttosto difficile. Adesso lui e la moglie sperano che la salute del piccolo Gabriel possa andare meglio. “Ci sono dei piccoli miglioramenti”, ha detto Kledi.