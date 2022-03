“meglio-se-non-parlo…”:-gravi-sospetti-su-arisa,-l’ex-fidanzato-fa-scoppiare-il-caso

Andrea Di Carlo, l’ex fidanzato di Arisa, ha sollevato sospetti gravissimi sull’attuale situazione sentimentale della cantante.

Andrea Di Carlo ha lanciato via Instagram un’accusa pesante nei confronti della sua ex fidanzata, la cantante Arisa. Accuse che coinvolgono direttamente anche Vito Coppola, l’insegnante di danza di Ballando con le stelle.

Tra Arisa e Coppola ci sarebbe al momento una storia d’amore sulla quale l’autore e manager Di Carlo ha sollevato ombre pesantissime, forse dettate da un pizzico di gelosia. La storia tra la cantante e Di Carlo è andata vanti per mesi tra abbandoni e riavvicinamenti, appassionando i lettori di gossip, fino a quando le loro strade si sono separate.

Ma non definitivamente, vista l’uscita scioccante del manager, che ha deciso di far scoppiare un caso clamoroso, che promette di riempire le pagine dei rotocalchi per parecchio tempo.

Arisa, i sospetti dell’ex fidanzato: “Non facessero teatrini”

Arisa e Caroppo si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle. Tra i due c’è stata subito chimica, tanto è vero che la coppia si è aggiudicata la vittoria finale. Poi l’affiatamento sembra essere sfociato in una relazione sentimentale.

Questione sulla quale Di Carlo ha deciso di dire la sua, sollevando un polverone che farà discutere. Secondo l’ex fidanzato di Arisa, la storia tra la cantante e il ballerino non sarebbe per nulla vera. Anzi, sarebbe studiata a tavolino per avere pubblicità.

Su Instagram Di Carlo ha postato una foto dei due vincitori di Ballando con le Stelle, accompagnandola con una didascalia velenosa, nella quale paragona la sua ex fidanzata all’agente Eliana Michelazzo, balzata gli onori della cronaca per il finto matrimonio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone.

“Stop fake get real”, ha scritto Di Carlo. E ancora: “Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”

In questo modo Di Carlo ha anche insinuato che Vito Coppola in realtà sia omosessuale, affossando in maniera definitiva il flirt tra Arisa e il ballerino, che va avanti da dicembre scorso. Una sparata clamorosa alla quale i due fidanzati non hanno ancora risposto, ma che di sicuro avrà un seguito infuocato.

The post “Meglio se non parlo…”: gravi sospetti su Arisa, l’ex fidanzato fa scoppiare il caso appeared first on Ck12 Giornale.