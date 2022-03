“la-vedo-spessissimo”.-stefano-de-martino,-domanda-scomoda-su-belen:-imbarazzo-in-studio

E’ scoppiato di nuovo l’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Mara Venier, che ha avuto il ballerino come ospite a Domenica in, ha cercato di scoprirlo in tutti i modi possibili. Dopo aver mostrato una fotografia di Santiago con i genitori, la conduttrice ha salutato la showgirl argentina: “Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?”. “La vedo spessissimo”, ha detto allora l’ex ballerino.

Tra risate e qualche imbarazzo, Mara ha continuato con la sua indagine. “Stefano, perché ti giri dall’altra parte?”, ha detto a un certo punto, riprendendo scherzosamente il suo ospite. E lui: “Stavo guardando la foto di mio figlio”. Ma la Venier non ha mollato la presa: “Hai voglia di diventare papà ancora?”. “Sì, ma a volte, avendo un rapporto così speciale con Santiago, penso che mi dispiacerebbe rompere questo equilibrio. Però, si mi piacerebbe. Ho ancora tempo comunque”, ha risposto De Martino. Che poi ha fatto riferimento a Berlusconi: “Hai letto le notizie? C’è gente che fa figli anche in età…”. Anche se poi Mara ha fatto chiarezza: “No no, è stata smentita quella notizia, Berlusconi non aspetta un figlio”.

Alla fine la conduttrice ha detto: “Non ti voglio fare alcuna domanda perché sono momenti delicati e privati che riguardano te e la persona. Non ho nemmeno fatto il nome…”. Nel corso dell’intervista i due hanno anche salutato Fedez, che qualche giorno fa è stato operato per un tumore al pancreas. “Un abbraccio a Fedez, spero di riabbracciarti presto. Forza, anche a te Chiara”, ha detto Mara. E Stefano: “Gli mandiamo un abbraccio grande”.