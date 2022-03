HANKOOK ION: LA NUOVA GAMMA DI PNEUMATICI PER AUTO ELETTRICHE

Il produttore coreano ha appena lanciato la sua prima gamma di pneumatici interamente dedicata ai veicoli elettrici.

Adottando questo approccio, Hankook vuole contribuire all’avanzamento della transizione della mobilità verso veicoli a emissioni zero.

Le caratteristiche dello sviluppo del nuovo pneumatico iON includono una resistenza al rotolamento notevolmente ridotta, inclusa una rumorosità di rotolamento notevolmente ridotta e un’ottima resistenza alla deformazione e all’usura.

I VANTAGGI DI UNO PNEUMATICO ADATTATO AL TUO VEICOLO ELETTRICO

Cerca il miglior prezzo per pneumatici auto clicca qui.

Rispetto ai pneumatici convenzionali, ciò si traduce in una maggiore autonomia per carica della batteria e in un’esperienza di guida davvero più piacevole per i conducenti di auto elettriche.

Inoltre, i nuovi prodotti Hankook iON sono appositamente progettati per veicoli elettrici potenti che hanno coppie del motore elevate istantaneamente restituite agli pneumatici.

“Con il lancio di questa nuova famiglia di pneumatici iON, la nostra azienda sta rispondendo alla domanda in rapida crescita di veicoli elettrici e alla conseguente necessità di pneumatici adatti, anche per esigenze di sostituzione. Grazie a una migliore autonomia per carica della batteria, questa nuova generazione di pneumatici aiuterà a ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei veicoli elettrici su base giornaliera. » Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe .

LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ELETTRICI: IL PNEUMATICO ION

I nuovi pneumatici iON soddisfano il fabbisogno giornaliero di pneumatici per veicoli elettrici grazie a una serie di caratteristiche tecniche.

In particolare, Hankook è riuscita ad aggirare il problema della maggiore massa dei veicoli elettrici – dovuto al notevole peso delle batterie – con una maggiore capacità di ricarica.

Tra l’altro, le fibre aramidiche ultra resistenti contrastano efficacemente le forze di deformazione causate dalla coppia particolarmente elevata dei veicoli elettrici.

La mescola del battistrada , che contiene un’elevata percentuale di resina naturale , garantisce inoltre una durata esemplare e un’usura ridotta.

Un’altra particolarità del nuovo composto è il suo alto contenuto di oli naturali .

Questo non solo rende i prodotti iON più durevoli nel complesso, ma ha anche un effetto positivo sul chilometraggio degli pneumatici .

Un altro obiettivo di sviluppo era progettare pneumatici che funzionassero il più silenziosamente possibile. La tecnologia Hankook sound a bsorber™, combinata con il disegno del battistrada specifico dei prodotti iON, riduce notevolmente il rumore all’interno del veicolo .

Compara prezzi gomme per auto elettriche su TrovaPneumatici.it