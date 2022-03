“gli-ha-fatto-fare-una-figura-di-me**a!”:-maria-de-filippi-si-vendica,-mette-a-segno-un-colpo-pazzesco

Maria de Filippi è riuscita in una delle missioni più complesse della televisione. La figuraccia è colossale e stavolta è proprio colpa sua

Il serale di Amici21 è finalmente iniziato e, in sole due puntate, ha già mandato a casa ben quattro ragazzi. La giuria è la stessa dell’anno scorso con Stash, Emanuele Filiberto e Stefano de Martino, come stesse sono le dinamiche tra i professori. A rimanere uguali, poi, sono i problemi legati alla registrazione della puntata, scelta necessaria al fine di facilitare scenografie più complesse.

Proprio in merito alle puntate registrate e ai problemi che creano, Maria de Filippi è riuscita a mettere a segno un colpo senza precedenti. La figuraccia a cui ha dato vita è colossale, ma questa volta sembra non avere rimpianti per nessuno.

Maria de Filippi li sbugiarda completamente

Il grande dilemma che si presenta puntuale ogni anno è quello del serale di Amici21. Da un lato, trasmetterlo in diretta garantisce una maggiore immediatezza e la possibilità, per il pubblico, di votare. Dall’altro, la registrazione consente tempi più dilatati di preparazione delle scenografie, oltre a un maggiore controllo su ciò che accade. Maria de Filippi ha tentato entrambe le strade in diverse occasioni, arrivando alla conclusione che i benefici della registrazione superano di gran lunga i difetti.

Un problema piuttosto grosso legato alle puntate registrate, però, è quello degli spoiler. I ragazzi che partecipano alla puntata come pubblico, infatti, una volta usciti svelano su Twitter tutti i dettagli e, soprattutto, il nome del concorrente eliminato. Una prima strategia adottata da Maria de Filippi è quella di mandare tutti i ragazzi a casa a fine puntata e di svelare loro il nome dell’eliminato in videochiamata. In questo modo lo studio si svuota e il pubblico deve aspettare la messa in onda per scoprire chi è.

Anche questa modalità, però, viene raggirata da persone che si appostano fuori dalla casetta per vedere chi esce con i bagagli. Durante la puntata di sabato 26 marzo, però, è successo qualcosa di imprevisto. Gli spoiler, infatti, da diversi giorni davano come eliminato Crytical. A uscire, invece, è stato Christian. Questo ha causato una vera e propria bufera su “Amici News”, l’account Twitter responsabile di tutti gli spoiler:

Maria che fa fare una figura di merda alle Talpe

Si può quindi ipotizzare che Maria abbia deliberatamente messo in atto un piano diabolico proprio per spiazzare le talpe, facendo uscire Crytical dalla casetta per spiazzare le talpe. Insomma, anche questa volta la regina di Canale5 ha segnato un punto contro chi vorrebbe ostacolarle il lavoro.

