francesco-totti-e-ilary,-dettagli-inediti-sul-presunto-tradimento:-lei-lo-attacca-duramente

Vengono fuori dettagli inediti sul presunto tradimento di Francesco Totti nei confronti di Ilary Blasi e lei lo asfalta nella sua ultima intervista.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrava essere tornato il sereno, invece dalla recente intervista concessa dalla conduttrice romana a Il Fatto Quotidiano si deduce che lei ha ancora qualcosa da ridire contro l’ex capitano giallorosso.

Sui giornali, fino a qualche settimana, ha tenuto banco il presunto tradimento di Totti, al quale è stato attribuito il flirt con una giovane ragazza. Quindi si è parlato di una conseguente rottura con Ilary. Ma la giovane ragazza è risultata essere una semplice ammiratrice. E per fugare le voci sulla presunta crisi, Ilary e Francesco si sono mostrati suoi social affiatati come sempre.

Ciò nonostante, nel corso della sua ultima intervista, la Blasi ha portato a galla nuovi dettagli sulla vicenda, senza per altro risparmiare una serie di bacchettate nei confronti del Pupone.

Francesco Totti e Ilary, il presunto tradimento: lei lo asfalta

Il giornalista del quotidiano diretto da Marco Travaglio non poteva di certo esimersi dal chiedere a Ilary Blasi chiarimenti sul gossip che ha coinvolto lei e suo marito Francesco Totti. La conduttrice ha risposto con ironia, a volte svicolando e a volte entrando nel merito, con qualche frecciatina per l’ex giocatore della Roma.

“Ho cercato di capire il perché stava accadendo”, ha spiegato Ilary quando le è stato chiesto il perché del trambusto che li ha coinvolti loro malgrado. “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago”, ha aggiunto la showgirl.

Le ipotesi su quest’ultima questione sono tante, a cominciare dall’ingenuità di Francesco e dal fatto che lui stesso si sia fidato di parsone sbagliate. “Quello sicuro”, ha confermato Ilary, bacchettandolo senza remore e fornendo allo stesso stesso tempo un dettaglio inedito sulla vicenda.

Poi il giornalista le ha chiesto di promettere che tra lei e Totti non c’è crisi e che sono ancora una coppia unita. E qui Ilary si è liberata in dribbling, con una risposta che invece di fare chiarezza solleva parecchi dubbi. “Sono cresciuta con una massima: di certo c’è solo la morte. Per il resto non si può mai sapere“, ha detto la Blasi, che ha poi chiosato in maniera altrettanto misteriosa: “Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”.

