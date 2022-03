Gli pneumatici Bespoke Potenza saranno montati sulla Maserati Grecale, seguendo l’uso da parte di Bridgestone delle tecnologie di modellazione virtuale durante il processo di sviluppo. Questa simulazione consente al produttore di pneumatici di progettare, testare e mettere a punto il Potenza Sport in un ambiente virtuale, fornendo vantaggi significativi in ​​termini di efficienza e sostenibilità. Nell’ambito della partnership, Bridgestone fornisce gli allestimenti per il Trofeo top di gamma e le versioni mild-hybrid del Grecale.

L’allestimento Potenza Sport per la Maserati Grecale Trofeo prevede un disegno del battistrada asimmetrico con nervature centrali continue affiancate da un’ampia spalla esterna. Il design della carcassa più rigido e la struttura della corona del pneumatico rinforzata aiutano a distribuire la pressione e mantenere l’aderenza durante le curve e le frenate difficili.

Bridgestone ha anche sviluppato una nuova mescola e un nuovo disegno del battistrada per la versione Mild Hybrid Grecale del nuovo SUV del segmento D. Gli pneumatici Potenza Sport sono stati progettati specificamente per puntare su maneggevolezza sull’asciutto, comfort e bassa resistenza al rotolamento, e l’applicazione mild-hybrid presenta una struttura della carcassa su misura progettata per contrastare il carico aggiuntivo del veicolo del gruppo propulsore.

Sul mercato europeo sono ora disponibili la Maserati Grecale Trofeo e la mild-hybrid Grecale.

