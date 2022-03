allarme-rosso-all’isola-dei-famosi,-brutto-imprevisto:-annuncio-preoccupante-dall’honduras-[video]

L’Isola dei Famosi non sta vivendo un periodo facile. Brutta rivelazione direttamente dall’Honduras, ecco cosa sta succedendo

Anche questa nuova stagione de L’Isola dei Famosi vede alla conduzione Ilary Blasi, ormai esperta del format, affiancata dall’inviato Alvin. Dopo l’esperienza di Massimiliano Rosolino, parzialmente riuscita, la rete ha preferito tornare sulla sicurezza dell’esperienza di Alvin. La nuova stagione ha portato incredibili novità che stanno dando linfa vitale rinnovata al programma, come la modalità “coppia”.

Nelle ultime ore, però, un imprevisto sta mettendo a dura prova il programma e, soprattutto, i naufraghi. A parlarne è direttamente Alvin, questo non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno.

L’Isola dei Famosi sotto l’acqua: ecco cos’è successo

Si sa: all’Isola dei Famosi ci si deve guadagnare ogni cosa. Il fuoco, il cibo, il telo per coprirsi son tutti premi che vengono forniti ai naufraghi dopo aver vinto determinate prove. L’esperienza è infatti totalizzante e non è affatto facile, soprattutto perché, oltre alla privazione, si sperimenta anche la convivenza forzata e l’assenza di tecnologia. E quest’anno, la convivenza è ancora più difficile soprattutto per chi è in coppia ed è costretto a gareggiare come unico concorrente.

Essendo solo alla seconda puntata, i naufraghi non avevano ancora conquistato il telo per coprirsi dalla pioggia, classico premio delle prove ricompensa. La bufera, però, è arrivata prima del previsto ed è stata annunciata direttamente da Alvin sui social network. “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove” ha raccontato. “A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole la situazione è ancora peggio“. Brutti momenti, quindi, quelli che stanno vivendo i naufraghi, costretti a una bufera del tutto inaspettata.

I concorrenti a L’Isola dei Famosi non hanno fatto in tempo a vincere il telo per coprirsi dalla pioggia che in Honduras è scoppiato il mal tempo.#Isola pic.twitter.com/BC0lo38o0C — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 27, 2022

La produzione, però, ha deciso di mettere tutti i concorrenti in sicurezza: ” Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo” ha dichiarato l’inviato. Chissà se ci saranno conseguenze per le poche strutture che son riusciti a costruire sulle isole e per i loro averi. Sicuramente il terreno bagnato e il clima umido non aiuteranno la vita sull’Isola, segnata anche dalla fame. Non ci resta che vedere per quanto durerà il brutto tempo e se saranno necessarie misure di sicurezza ulteriori.

The post Allarme rosso all’Isola dei famosi, brutto imprevisto: annuncio preoccupante dall’Honduras [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.