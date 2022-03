Urla e schiaffi ai passeggeri: la donna impazzisce sull’aereo. Una bruttissima fine (ad alta quota) | Video

Momenti di tensione e follia sul volo LS895 della compagnia aerea Jet2 partito da Manchester poco dopo le 9 del mattino con destinazione Turchia, tempo di percorrenza previsto 4 ore e mezza. Alle 11.38 il velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Vienna perché secondo alcuni testimoni una passeggera ha cominciato a dare di matto. La donna addirittura, aveva cominciato ad apparire alterata e infastidita già al gate. Una volta preso posto a sedere avrebbe iniziato a lamentarsi con il personale perché “c’era troppo rumore”.

“Era davvero arrabbiata con il personale di Jet2 e non voleva calmarsi. La sua voce stava diventando più forte e più aggressiva, stava gridando in faccia alla gente”, hanno raccontato i passeggeri. Tanto che dopo un’ora e venti minuti di delirio un altro passeggero prova a dire qualcosa e lei reagisce “schiaffeggiandolo in faccia”. A quel punto un altro uomo si alza “per cercare di calmare la situazione prima di portarla sul retro dell’aereo”.

Ma niente da fare. Poco più tardi il comandante ricorre a un atterraggio di emergenza a Vienna e la donna viene fatta scendere, tra gli applausi dei passeggeri. Per il suo comportamento la donna, Catherine Bush, è stata condannata a pagare 5mila sterline di multa, inoltre non potrà più viaggiare con la compagnia Jet2..