Oroscopo Paolo Fox di domenica 27 marzo: bei momenti in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Giornata interessante in amore: la Luna è favorevole e può farvi ottenere qualcosa in più. Anche sul lavoro la giornata è buona, specie per chi lavora a provvigione.

Toro – In amore la situazione sembra andare meglio: ancora qualche piccolo litigio, ma dalla prima settimana di aprile va meglio. Sul lavoro è giunto il momento di analizzare ciò di cui avete bisogno: non date retta a chi non conoscete bene.

Gemelli – Oggi avete più voglia di amare, ma siete sempre molto critici e ciò vi rende ironici a livello esagerato. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi, ma arriveranno anche gratificazioni.

Cancro – L’amore va meglio oggi rispetto alle ultime 48 ore. Sul lavoro la situazione è un po’ polemica, state alla larga dalle complicazioni.

Leone – L’amore non è al massimo oggi: Luna opposta che provoca dei disagi. Sul lavoro dovete mettere in chiaro certe situazioni e rivedere un contratto o un accordo.

Vergine – Dovete fare le vostre scelte, ma nel farle coinvolgete chi amate. Non rimandate nulla al 29 e 31. Sul lavoro la situazione va meglio, state finalmente superando lo stress.

Bilancia – Ottimo l’amore con Luna, Marte e Venere favorevoli. Sul lavoro state pensando a un nuovo percorso, soprattutto i giovani potrebbero trovarsi ad affrontare qualcosa di nuovo.

Scorpione – In amore oggi c’è nervosismo e stanchezza. Se cercate cambiamenti o miglioramenti sul lavoro potrebbero arrivare belle sorprese alla fine del mese.

Sagittario – Non fermatevi in amore, ponete nuove basi! Le spese sono ancora un tasto dolente, ma è il momento giusto di fare qualcosa di nuovo.

Capricorno – Avvicinate quella persona che vi piace e fatelo con qualsiasi mezzo! Sul lavoro ci sono piccoli ritardi pe colpa del Sole dissonante. A fine mese qualcosa di più in arrivo.

Acquario – E’ il momento di parlare chiaro, sfruttate la Luna nel vostro segno, ma attenti all’Ariete.Avete tanta voglia di fare sul lavoro, ma avete troppa fretta.

Pesci – Le giornate vi invitano all’azione: potete testare la tenuta dei sentimenti. Sul lavoro potreste avere problemi con le proprietà, potrebbero però arrivare anche le soluzioni.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 27 marzo: bei momenti in arrivo proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.