oroscopo-della-settimana-dal-26-marzo-al-2-aprile-per-toro,-vergine-e-capricorno:-la-classifica-dei-segni

Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2022 per Toro, Vergine e Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Toro – Il 27 marzo, Mercurio entra in Ariete e per due settimane sosta alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per eliminare tutto ciò che non funziona nella vostra vita, anche se ciò potrebbe comportare la chiusura di alcune relazioni o situazioni. Con questo transito vi irriterete facilmente, sarete impulsivi e arriverete rapidamente alle conclusioni. Calma poiché ciò potrebbe incidere pesantemente sulla routine lavorativa e sentirvi stressati. Se un collega vi irrita anziché tacere parlatene con un amico: in questo modo vi sfogherete e starete meglio!

Il 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario, nel lavoro potreste avere delle difficoltà a raggiungere i vostri obbiettivi. Se avete delle riunioni con i clienti o il boss sarebbe meglio rimandare. Al contempo è la giornata giusta per decidere chi e cosa vale la pena impegnare l’energia, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi professionali futuri Il 30 marzo, un amico potrebbe chiedervi di entrare in società investendo denaro. Potreste accettare oppure rifiutare per mantenere l’amicizia. Nel caso direte sì, mettete tutto per iscritto. Il 30 e 31, prestate attenzione ai problemi di lavoro, soprattutto se al momento con i colleghi ci sono strani giochi di potere.

Amore – In coppia: alcune reazioni impreviste e sorprendenti del partner vi irriteranno. A voi piace introdurre un pizzico di fantasia e originalità ma vi sembrerà che stia esagerando. Soli: vi lancerete in qualche avventura passionale ma nessuna sfocerà in una storia seria. Il che rassicurerà chi non ha intenzione di impegnarsi.

Vergine – E’ una settimana in cui nel lavoro dovrete lavorare sodo ma sarete orgogliosi di voi stessi! Domenica 27 marzo, Mercurio entra in Ariete. Il passaggio vi dota di grande sicurezza, parlerete con schiettezza soprattutto quando si tratterà di questioni finanziarie. Più in generale, negli affari avrete la meglio, acquisti o vendite trarrete dei vantaggi.

Lunedì 28 marzo, la congiunzione Venere-Saturno in Acquario è l’aspetto astrale perfetto per rimboccare le maniche. E d’altra parte non avrete scelta: per ottenere buoni risultati dovete dire no alle scorciatoie, invece concentrarvi e impegnarvi parecchio. Mercoledì 30 marzo, potreste scoprire alcune informazioni che cambieranno una situazione di lavoro in cui avete investito molto tempo, energia o denaro. Ciò vi spingerà a imboccare un percorso nuovo e migliore, non avrete ripensamenti. Il 1 aprile, la Luna Nuova in Ariete apre un nuovo ciclo di sei mesi nelle vostre finanze: arriveranno splendide opportunità!

Amore – In coppia: complicità, passione, dolcezza: guarderete al futuro con gioia di vivere. Il dialogo sarà splendido. Soli: sex appeal da vendere, il vostro entusiasmo farà meraviglie! E ne farete di conquiste… Tuttavia siete pregati di non perdere mai di vista la realtà.

Capricorno – Siete pronti a fare un po’ di pulizie di primavera? Domenica 27 marzo, Mercurio entra in Ariete, nel vostro settore della casa, della famiglia. Nel corso del transito, cercate di trascorrere più tempo con le persone care, occupatevi di tutte le questioni familiari che avete trascurato. In casa, sbarazzatevi di ciò che non funziona più e lasciate spazio a qualcosa di nuovo. Fate il decluttering, ovvero eliminate il superfluo e mettete ordine! Tenete presente che il pianeta è in dissonanza con il vostro Sole, dunque potreste essere verbalmente aggressivi.

Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario metterete ordine nelle finanze. Potrebbe essere il momento di eliminare qualche spesa superflua così da ottimizzare il budget. La congiunzione inoltre, indica che troverete dei modi insoliti ma solidi per aumentare i guadagni. Venerdì 1 aprile c’è la Luna Nuova è in Ariete: momento ideale per portare avanti alcuni progetti familiari oppure quelli fai-da-te che avete chiuso in un cassetto.

Amore – In coppia: con due pianeti in Ariete non siete un esempio di tranquillità. Provocherete o reagirete in modo eccessivo. Calma… Soli: folle desiderio di vivere una passione. Se siete tentati fate pure ma occhio a non entrare nella tana del lupo!

L’articolo Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile per Toro, Vergine e Capricorno: la classifica dei segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.