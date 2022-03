oroscopo-della-settimana-dal-26-marzo-al-2-aprile-per-gemelli,-bilancia-e-acquario:-la-classifica-dei-segni

Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Gemelli – Con l’arrivo di Mercurio in Ariete, il 27 marzo, nelle prossime due settimane la vita sociale sarà brillante, piacevolmente movimentata. Nel lavoro, sarete più entusiasti, grazie a nuove idee porterete a termine dei progetti. Le conversazioni, anche online, sono favorite e amplierete i contatti personali o professionali con persone influenti. Parlate loro di ciò che volete realizzare nel lavoro. Rimarrete sorpresi positivamente dalla piega che prenderanno queste conversazioni!

Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario sarà difficile risolvere un problema e vi sentirete un po’ frustrati. Fortunatamente, questa energia dura solo per un giorno o due. Sarebbe una buona idea lasciarlo momentaneamente alle spalle, in seguito troverete la soluzione. Mercoledì 30 marzo, sarà super impegnativo: riflettete su come mettere ordine nel programma della giornata, cercando di dare la priorità alle cose che davvero volete fare. La Luna nuova in Ariete del 1 aprile sarà una boccata d’aria fresca! Valutate con chi volete entrare in contatto, le nuove opportunità di networking e quali aspirazioni professionali volete concretizzare nei prossimi sei mesi. Mollate qualsiasi eventuale dubbio su voi stessi!

Amore – In coppia: arriva un ventata d’aria fresca quasi magica che spazza via blocchi, tabù e inibizioni. Sfruttate questa settimana! Soli: potrebbe esserci un incontro importante. Bando al timore che si tratti di un’illusione, non dovete perdere un’eccellente opportunità per vivere una storia seria!

Bilancia – Domenica 27 marzo, Mercurio si sposta nel segno opposto, l’Ariete, nel vostro settore delle relazioni. Per due settimane sarete più diretti del solito, più sicuri di voi, coraggiosi. Non avrete timore di chiedere un appuntamento a una persona o dare il via a una società. Anche se vi sarà più facile, lavoro o vita privata, dire ciò che avete in mente, non dovete usare le parole per farvi dei nemici semmai per mettere uno stop alle dispute.

Il 28, la congiunzione Venere-Saturno vi spinge a lanciare i vostri progetti, a mostrare il vostro talento. Mercoledì 30 marzo, vi troverete di fronte a una scelta ed è una cosa che a voi generalmente non piace. Avrete l’opportunità di iniziare a gestire il denaro in un modo che garantisca un futuro solido. Ma ciò comporta eliminare alcune abitudini legate ai vostri acquisti. Che deciderete? Tenete presente che è un buon momento per dare il via a un nuovo metodo di spendere. Venerdì 1 aprile, la Luna Nuova in Ariete simboleggia un nuovo ciclo e rappresenta un invito ad acquisire maggiore indipendenza nei confronti dei rapporti di lavoro, a essere ambiziosi e audaci, definire gli obbiettivi e le priorità.

Amore – In coppia: dite no alla possessività, alla gelosia. Non ponetevi troppe domande e soprattutto non drammatizzate! Soli: potreste incontrare una persona più giovane di voi. Assicuratevi solo che vi ami per ciò che siete e non per qualcos’altro.

Acquario – A partire da domenica 27 marzo, Mercurio entrerà in Ariete, nel vostro settore della comunicazione. Il pianeta vi spingerà a parlare con sicurezza e coraggio, dovrete dunque sfruttare il passaggio quando si tratterà di conversazioni di affari, di lavoro o di colloqui per ottenere un impiego. Sarete, in generale, più socievoli ma in un modo che solleciterà il rispetto di chi vi circonda, colleghi compresi.

Lunedì 28, con la congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno, potreste sentirvi poco in forma. Forse avete esagerato durante il fine settimana oppure è stato un mese impegnativo ma oggi non darete il meglio. Sarebbe dunque una buona idea concedervi una pausa e prendere cura di voi stessi. Il 30, nel lavoro potreste trovarvi di fronte a una scelta. Ad esempio se accettare la proposta di trasferirvi in un altro ufficio oppure in un’altra città. Ci sono dei pro e contro da valutare ma è probabile che la scelta migliore sia quella che vi porta in una nuova direzione. Il 1 aprile, il transito della Luna Nuova in Ariete indica che ciò che direte durante le conversazioni, nei prossimi sei mesi avrà più peso del solito e soprattutto nella professione sarete dei leader! Nel fine settimana, avrete voglia di stare un po’ per conto vostro, riflettere su alcune questioni. Un po’ di privacy è tutto ciò di cui avete veramente bisogno.

Amore – In coppia: se volete cambiare qualcosa nella relazione, fatelo con grande cautela e saggezza. Ma soprattutto nel momento giusto. Soli: è possibile che una persona più grande di voi, protettiva, attiri la vostra attenzione. In generale, starete alla larga da storie frivole.

