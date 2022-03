oroscopo-della-settimana-dal-26-marzo-al-2-aprile-per-ariete,-leone,-sagittario:-la-classifica-dei-segni

Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Ariete – Preparatevi a vivere una fantastica settimana di lavoro! Domenica 27 marzo, Mercurio entra nel vostro segno. Sul posto di lavoro sarete più sicuri di voi, esprimerete le vostre opinioni con risolutezza e lancerete nuove idee. E’ il periodo perfetto per parlare senza timore delle vostre esigenze. In ogni caso cercate di non essere aggressivi: con questo transito un disaccordo può facilmente sfociare in una lite!

Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario potrebbero esserci problemi tecnologici: il pc o il cellulare non funzionano bene e rallentare il vostro lavoro. Fate un respiro profondo e contate fino a dieci… Il 30 marzo, il boss potrebbe farvi una proposta e dovrete scegliere. Avrete l’opportunità di guadagnare di più ma probabilmente comporterà ulteriori responsabilità. Prima di accettare, riflettete attentamente. Venerdì 1 aprile la Luna Nuova nel vostro segno, apre un nuovo ed entusiasmante ciclo nella professione: coraggiosi, brillanti, nei prossimi sei mesi sarete spinti a lavorare con passione per dare il meglio di voi stessi e ottenere il miglioramento a cui mirate.

Amore – In coppia: è probabile che ci siano delle tensioni, dovrete prendere il partner con le molle. Pazienza… Come si dice? “Dopo la pioggia c’è il sereno”. Soli: potrebbe esserci un incontro e avrete la possibilità di costruire o ricostruire la vita amorosa su basi molto più solide.

Leone – Domenica 27 marzo Mercurio entra in Ariete: nelle prossime due settimane avrete l’opportunità di apprendere nuove cose e applicarle nel lavoro. Iscrivetevi a un corso, riprendete eventualmente a studiare! Potreste anche viaggiare o trasferirvi per lavoro. Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario, lavoro o vita personale potreste pensare di chiedere un appuntamento: non è la giornata giusta. Potreste ricevere un secco “no”.

Il 30 marzo, potrebbe presentarsi un’opportunità nel vostro lavoro. Potrebbe comportare un impegno maggiore – ad esempio trovarvi a capo di un team – ma al contempo essere proprio la promozione che stavate aspettando. Il 1 aprile, la Luna Nuova in Ariete indica che il momento di brillare! Il transito apre un nuovo ed entusiasmante ciclo di sei mesi di scoperte e sviluppi professionali.

Amore – In coppia: sprofondare nella routine? No, grazie. Troverete il modo per evadere insieme al partner e realizzare qualche desiderio. Soli: altro che rimanere dietro le quinte: moltiplicherete le uscite e di sicuro conquisterete il cuore di chi vi attrae!

Sagittario – Ad attendervi c’è una settimana emozionante! Il 27 marzo Mercurio entrerà in Ariete: in mente avrete nuove idee e progetti, la creatività sarà al top. Potrebbe essere il transito perfetto per trasformare un hobby o qualcosa che vi appassiona in un lavoro. La vita sociale sarà piacevole, nel lavoro grazie alla parlantina sciolta e alla determinazione difenderete in modo eccellente le vostre idee, avrete conversazioni che andranno a vostro vantaggio.

Il 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario, potrebbero esserci problemi di comunicazione. La persona che volete contattare non è disponibile, il vostro telefono è scarico o non riuscite a trovare due minuti per effettuare la chiamata. Rimandate a domani. Il 30 marzo, potreste riflettere su un’opportunità nel posto lavoro. Potreste ad esempio passare a un altro team o intraprendere un nuovo progetto: si tratterà di una posizione di alto profilo e ciò renderà più facile ottenere future promozioni.. Ma sarà una vostra scelta. Potete decidere di non cambiare. Il 1 aprile, con la Luna Nuova in Ariete rifletterete su quali progetti vale la pena portare a termine oppure in che modo mostrare la vostra creatività sul posto di lavoro. Parlatene il 2 con chi pensate possa consigliarvi al meglio.

Amore – In coppia: eviterete argomenti spinosi, lascerete alle spalle eventuali disaccordi e con il partner vi divertirete! Soli: folle desiderio di vivere una passione. Se siete tentati fate pure ma occhio a non entrare nella tana del lupo!

