Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Cancro – Se nel lavoro volete qualcosa, chiedete a partire da domenica 27 marzo: Mercurio in Ariete nel vostro settore della carriera rappresenta il momento ideale per chiedere al boss una promozione o un aumento oppure semplicemente pensare ai vostri obbiettivi futuri. Il tempo dell’attesa è finito. È ora di battere il ferro finché è caldo.

Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario, potreste essere spinti a impegnarvi in qualche investimento per il futuro che avrà un ottimo ritorno! Mercoledì 30 marzo, potrebbe presentarsi l’opportunità di imboccare una nuova direzione. Un lavoro o un affare potrebbero arrivare inaspettati. A voi decidere: potete cogliere al volo l’occasione o ignorarla. Nel corso del 2022 questo tipo di opportunità si presenterà ancora una volta. La Luna Nuova in Ariete di venerdì 1 aprile sarà tutt’altro che un pesce d’aprile! Nei prossimi sei mesi, sfruttate questo transito sul lavoro per far vedere di che stoffa siete fatti!

Amore – In coppia: le vostre esigenze saranno enormi e il partner penserà di non essere all’altezza delle aspettative. Ma soprattutto perché non sarete in grado di dire chiaramente ciò che desiderate. Soli: potrebbe scattare una forte attrazione e non sarà un fuoco di paglia ma una storia molto rassicurante.

Scorpione – E’ una settimana in cui dovrete rimboccare le maniche! L’arrivo di Mercurio in Ariete, domenica 27 marzo, farà arrivare una sferzata di energia e sarete più produttivi. E’ il momento ideale per presentare nel lavoro le vostre idee, dare il via a nuovi progetti o semplicemente concentrarvi sui risultati da ottenere. Tuttavia, in queste due settimane, lavoro o vita personale, anziché essere prepotenti cercate di essere gentili e cortesi!

Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno metterete in ordine la casa o eseguirete delle piccole riparazioni. E’ una buona giornata anche per organizzare documenti, pratiche, ecc. Il 29, la creatività sarà al top, potreste investire energie, tempo e denaro in un progetto che vi appassiona o in un’idea artistica. Venerdì 1 aprile, con la Luna Nuova in Ariete è il momento ideale per programmare la routine lavorativa ideale.

Amore – In coppia: con il partner prenderete una decisione importante: convivenza, matrimonio o un bebè. Soli: se state cercando l’amore, attraverso un sito di incontri online entrerete in contatto con tante persone interessanti.

Pesci – Cercate di mettere in ordine la vostra situazione finanziaria quando il 27 marzo Mercurio entrerà in Ariete. Nel corso del transito di due settimane penserete molto al vostro denaro e la cosa migliore sarebbe quella di rispettare il budget evitando spese impulsive. Lunedì 28 marzo, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario potrebbe esserci una scadenza incombente riguardante il lavoro che non potete più procrastinare. Tenete presente che il transito può far vedere le cose difficili, forse più difficili di quanto siano in realtà.

Per oggi e domani – martedì 29 marzo – non lasciate che i dubbi vi abbattano: potete fare tutto ciò che volete a patto che non vi preoccupiate delle conseguenze. Venerdì 1 aprile, la Luna Nuova in Ariete apre un nuovo ciclo nelle vostre finanze. Riflettete su come scovare nuove opportunità, su cosa potreste fare per guadagnare denaro extra così da garantirvi nel giro dei prossimi sei mesi la libertà finanziaria.

Amore – In coppia: la Luna nel vostro segno, il 30 marzo, annuncia reciproca dolcezza, altruismo, generosità. Soli: il 30, una persona che vi attrae potrebbe sorprendervi con dolci e piacevoli attenzioni.

L’articolo Oroscopo della settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.