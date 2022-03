Mick Schumacher, incidente da brividi: si schianta a 200 all’ora, macchina distrutta e corsa in ospedale | Immagini forti

Grosso spavento per Mick Schumacher, che si è schiattando contro un paio di muretti del circuito di Jeddah ad oltre 200 chilometri orari. Il pilota della Haas ha perso il controllo alla curva 11, andando sopra un cordolo, poi impattando molto violentemente contro un primo muretto e spegnendo la sua corsa contro un secondo. Grande paura per Schumacher, con la sua macchina ridotta molto male.

Dopo qualche minuto di forte apprensione, per fortuna Mick è stato dichiarato cosciente. Poi sono arrivate le immagini che per fortuna lo ritraggono fuori dall’auto e in viaggio verso il centro medico. La Haas con un tweet ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del suo pilota, sfortunato nel commettere un piccolo errore che ha poi generato un impatto molto violento contro un muretto durante la Q2 del Gran Premio di Arabia Saudita.

In quel momento, tra l’altro, Schumacher era tra i primi 10 e si sarebbe quindi potuto giocare il tutto per tutto nel Q3. E invece le sue qualifiche sono finite anzitempo, ma adesso non è importante: l’unica cosa che conta è che Mick stia bene, anche se non è chiaro se domani riuscirà a prendere parte al Gran Premio. Dopo la bandiera rossa e la pulizia della pista, operazione che è stata piuttosto lunga, le qualifiche sono proseguite nuovamente. Nel frattempo Schumacher è stato portato in ospedale per alcuni controlli di routine.