“lo-urlava-in-confessionale”:-la-‘pazzia’-di-giucas-casella,-retroscena-folle-sul-gf-vip

Nuovo folle retroscena sulla partecipazione del paragnosta Giucas Casella nel corso dell’ultima edizione del GF Vip.

I giorni successivi alla conclusione del Grande Fratello Vip sono l’occasione per scoprire retroscena inediti su quanto accaduto nella casa di Cinecittà. Ed è quanto sta accadendo per Giucas Casella, uno dei protagonisti del reality show di Canale 5.

Il paragnosta ha saputo conquistare l’amore e il rispetto dei telespettatori con il suo carattere docile, riflessivo, condito da una sana follia. Non è un caso se Giucas abbia conquistato la finalissima, rientrando nella piccola schiera dei beniamini del pubblico.

Nei tanti mesi passati nella casa di Cinecittà, Casella si è distinto regalando momenti indimenticabili, a cominciare da quella volta in cui ha ipnotizzato Delia Duran. Adesso un nuovo retroscena spunta fuori grazie alle rivelazioni di Alfonso Signorini.

Giucas Casella, un gesto folle: “Lo urlava in confessionale”

Il conduttore del reality più amato d’Italia si sta godendo il meritato riposo dopo aver guidato in porto e con successo un programma cominciato a settembre e terminato a marzo. Ricaricare le pile è assolutamente necessario, anche perché tra qualche mese si ricomincia da capo.

Infatti Signorini, sebbene manchi ancora l’ufficialità, sarà il conduttore del GF Vip 7, tanto è vero che ha già annunciato una sorpresa clamorosa: nella casa potrebbero entrarci non solo i vip ma anche persone comuni, dando vita a una ‘edizione mista’, come è stata ribattezzata sui giornali.

Intanto Signorini si sta concedendo una serie di interviste utili per ripercorrere le fasi salienti della sua ultima fatica, senza disdegnare giudizi più o meno positivi nei confronti degli ormi ex gieffini. E nell’intervista rilasciata al settimanale Tele Più, il conduttore ha parlato proprio di Giucas Casella, rivelando un retroscena inedito.

I momenti divertenti del GF Vip 6 sono stati tantissimi, ma Giucas aveva quel qualcosa in più. “Lui era la mia valvola di sfogo”, ha confermato Signorini. Che ha poi svelato: “Quando lo vedevo in confessionale che urlava il mio nome mi rilassavo”. Un gesto che Giucas ha trasformato in abitudine, stemperando gli animi e regalando a Signorini quella leggerezza così preziosa quando si è impegnati in un compito così gravoso qual è la conduzione del GF Vip.

