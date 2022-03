La verità sulle perversioni sessuali Vista dalla Psicologia: il professore Lodovico Berra Di Torino mette un punto fermo

Sta per uscire in questi giorni un nuovo volume dal titolo “Parafilie. Psicologia, clinica e terapia delle perversioni sessuali” ISFiPP edizioni, del prof. Lodovico Berra, medico psichiatra a Torino, che da molti anni si dedica allo studio e alla terapia dei disturbi psicosessuali ed in particolare dei comportamenti sessuali devianti. Chiediamo al prof. Berra alcuni chiarimenti sul tema.

Tweets by PsichiatraBerra

“Il campo delle perversioni sessuali è vasto e complesso, con una varietà praticamente infinita nei modi di manifestarsi. Aspetti parafilici posso essere presenti sotto forma di fantasie, non sempre accettate o riconosciute; possono esprimersi in una modalità più soft, sotto forma di gioco erotico, funzionale alle esigenze della coppia; possono manifestarsi in modo più schietto ed evidente in modo solitario oppure arrivare a gradi estremi, con comportamenti ad elevato rischio, a volte della vita stessa. L’estrema diversità di espressione rende la parafilia una dimensione molto ampia, con differenti gradi di gravità.

Nelle parafilie l’attività sessuale diviene compulsione, spesso estrema e pericolosa, ove il piacere si lega al dolore, al pericolo, alla violenza. Il campo delle perversioni è affascinante e difficile, e richiede uno studio su più fronti: psicologico, biologico, relazionale, esistenziale.

Questo volume riprende una mia prima pubblicazione di circa 20 anni fa, ove cercavo di aprire una via di ricerca in questa area di contatto tra psichiatria e sessuologia. In questi anni molte cose sono cambiate nella medicina, nella psichiatria e nella nostra cultura, non solo in senso sessuale. La diffusione sempre maggiore di internet, con l’estensione abnorme di materiale porno, ha contribuito ad una più accentuata distorsione del significato della sessualità. Si sono sviluppate nuove perversioni, nuove modalità, nuove possibilità, con il risultato di rendere sempre di più il sesso un gioco, una prestazione, una esibizione.

La sessualità è una funzione biologica fondamentale, è la base della vita, è ciò che consente la sopravvivenza di una specie, o anche solo di un individuo, nella sua eredità genetica. Essa è una forza che spinge alla relazione, attraverso una comunicazione più fisica che psichica. Nella comunicazione è facile che vi siano distorsioni, alterazioni o difficoltà, c he trovano nelle parafilie un canale di espressione particolare e potente.