insinuazione-odiosa-contro-federica-calemme,-lei-colpisce-duro:-lo-asfalta-con-eleganza-[foto]

Nelle scorse ore l’ex gieffina Federica Calemme ha dovuto incassare il colpo basso di un protagonista molto in vista nel mondo dei vip. Ma la ragazza non si è persa d’animo e ha replicato con durezza, senza perdere la sua consueta eleganza.

Federica, dopo essere uscita dalla casa del grande Fratello Vip, nella quale ha fatto una breve apparizione essendo stata eliminata poco dopo il suo ingresso, ha ripreso regolarmente la carriera di modella e showgirl.

Sebbene sia durata pochissimo, per lei l’avventura al GF Vip ha avuto un risvolto importante. La Calemme ha trovato l’amore, fidanzandosi con l’altro gieffino Gianmaria Antinolfi. Pertanto l’attacco ricevuto in queste ore è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma lei ha saputo mantenere il controllo, regalandosi una replica da applausi.

Insinuazione odiosa per Federica Calemme: lei replica in modo duro ed elegante

Autore dell’attacco contro Federica Salemme è niente meno che Fabrizio Corona, il re dei paparazzi. Corona non è nuovo a queste uscite estemporanee, spesso sgradevoli, nelle quali prende di mira altri protagonisti dello showbiz.

Questa volta è toccata a Federica Salemme. Corona, in una storia su Instagram, ha preso in giro l’aspetto fisico della modella, e in particolare le gambe della ragazza, insinuando una certa somiglianza con i coscioni di Sebino Nela, storico terzino della Roma, ricordato dai tifosi oltre che per la sua bravura anche per i suoi potenti bicipiti femorali.

Corona, a corredo del collage fotografico, ha scelto in modo ironico una vecchia canzone che ebbe tanto successo nel lontano 1938, intitolata ‘Ma le gambe’, cantata da Le ragazze dello swing. Ma la replica della Calemme non si è fatta attendere, infatti poco dopo la modella ha a sua volta postato una fotografia che la ritrae in uno studio di posa, seduta in maniera elegante, con le gambe bene in vista, e la scritta “Sfigato”.

Tanto basta per zittire la chiassata di Fabrizio Corona, che naturalmente sui social ha ricevuto una seria infinita di critiche per il suo gesto a dir poco inelegante. Al momento Gianmaria Antinolfi ha preferito non intromettersi nella questione. Lui e Federica hanno ben altro a cui pensare: infatti a breve i due ex gieffini compiranno un passo importante andando a convivere.

