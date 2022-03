Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – “Mick non ha ferite, va in ospedale per accertamenti ma parla e sta bene. Siamo stati fortunati. Ho comunicato con la madre costantemente. Lui si sente bene. Sarà in Australia? Vedremo”. Così il team principale della Haas Gunther Steiner sulle condizioni di salute di Mick Schumacher dopo l’incidente nel Q2 del Gp dell’Arabia Saudita.