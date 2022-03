Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – La Lega Serie B in lutto per la scomparsa del padre del presidente Mauro Balata, Franco. “La famiglia della B -si legge sul sito ufficiale-, con i club, gli uffici e la struttura della Lega Serie B si stringe attorno a Mauro Balata per la scomparsa del padre Franco, uomo di sport e del calcio di riconosciuta capacità”.