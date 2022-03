“Aveva paura”: crolla la maschera di Fabrizio Corona, arriva la rivelazione più imbarazzante

Rivelazione da non credere sul re dei paparazzi Fabrizio Corona e che ridimensiona in maniera imbarazzante la sua immagine di uomo alpha.

Il fotografo dei vip Fabrizio Corona è molto legato alla sua figura di maschio alpha, sempre pronto a fidanzarsi o comunque a frequentarsi con donne bellissime. Ma l’ultima rivelazione apparsa in queste ore sul suo conto mette in serio dubbio questa immagine da conquistatore.

Contro Corona qualche giorno fa sono arrivate frecciatine da parte di Sophie Codegoni, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha rinfacciato al fotografo di averla abbandonata a se stessa non avendo dato corso a svariati impegni lavorativi, così come promesso in precedenza.

A parlare questa volta è sempre una donna, la quale ha rivelato qualcosa di incredibile su quello che sarebbe il vero rapporto tra il fotografo e il gentil sesso.

Fabrizio Corona, la rivelazione più imbarazzante: parla la sua ex fiamma

Una rivelazione scioccante che mette in dubbio la virilità irresistibile che da sempre accompagna la figura di Fabrizio Corona. Malena, la famosa attrice di film porno, è intervenuta come ospite nella trasmissione Belve di Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista l’attrice ha raccontato dettagli piccanti e per certi versi sorprendenti sull’avventura avuta proprio con il fotografo.

Già in passato, quando la relazione tra di due si era già conclusa, Malena aveva rivelato quanto Corona fosse poco attratto dalle donne. Parlando con Francesca Fagnani, la pornostar ha ripreso la questione, scendendo ancor più nei dettagli. “Nel suo libro Corona ha detto di essere stato con me perché voleva divertisti e mi vedeva come un oggetto. Non è bello usare quella parola con una persona”, ha attaccato Malena.

Che poi si è lasciata andare a una rivelazione imbarazzante per lo stesso Corona: “Quell’esperienza non è stata poi così bella perché non ha una grande attrazione per le donne”, perché “se un uomo giudica una donna solo per l’aspetto fisico significa che non ha la capacità di entrarci in contatto”. E ancora: “Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno“.

Quest’ultimo passaggio è una bella botta alla virilità sfoggiata in maniera eclatante dal re dei paparazzi. E visto che Corona non è solito restare in silenzio quando viene messo in dubbio, specie poi se si tratta di un aspetto così intimo e delicato della sua vita, è lecito attendersi una replica piccata a stretto giro di posta.

The post “Aveva paura”: crolla la maschera di Fabrizio Corona, arriva la rivelazione più imbarazzante appeared first on Ck12 Giornale.