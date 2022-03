“ti-amo!”:-blanco-perde-la-testa,-gesto-folle-negli-studi-tv

Blanco: dopo il trionfo a Sanremo, il cantante stupisce tutti con una clamorosa dichiarazione in diretta.

Dopo il trionfo a Sanremo con il brano “Brividi“, eseguito assieme al cantante Mahmood, Blanco non smette di stupire i numerosi fan. Dopo lo scoop in diretta radiofonica, che rivelava rumors circa una presunta rottura con la storica fidanzata, e altrettante paparazzate in una nota discoteca, l’artista fa un clamoroso coming-out in diretta televisiva.

Teatro dell’inaspettato siparietto, gli studi di “È sempre mezzogiorno“, il fortunato programma di intrattenimento e cucina capitanato da una solida Antonella Clerici. Blanco era infatti ospite negli studi RAI per registrare alcuni contenuti circa gli ormai prossimi Eurovision. Il cantante, in coppia con il socio Mahmood, rappresenterà infatti l’Italia nella prestigiosa kermesse canora di calibro internazionale. In quanto vincitori di Sanremo, i due cantanti presenteranno il brano “Brividi” di fronte ad una ben più vasta platea, cercando di ricalcare il successo dei predecessori Maneskin. Blanco, mentre si aggirava per gli studi RAI, ha compiuto un’incursione inaspettata nel parterre di Antonella Clerici, e il suo intervento ha scatenato parecchio clamore: vediamo cos’è successo.

Blanco: la lavagnetta fa scoppiare un caso a “È sempre mezzogiorno”

Blanco, trovatosi di fronte alla lavagnetta del programma culinario, non ha perso l’occasione di lasciare un personalissimo messaggio alla conduttrice dello show. Ha infatti siglato le parole: “Ti amo Antonella Clerici“, firmando poi la breve missiva. La conduttrice, in seguito, non ha immediatamente realizzato l’accaduto.

A farle notare la deliziosa dedica, è stato lo chef Lorenzo Biagiarelli, ormai figura consolidata all’interno del format. Maliziosamente, le ha suggerito: “Anche se non si vede bene, guarda un po’ cosa c’è sulla lavagna!“. La scritta era anche impreziosita da un cuoricino, disegnato sempre dal giovane cantante bresciano. La conduttrice si è dichiarata delusa per non averlo potuto incontrare di persona, e ha persino scherzato sul fatto che Blanco avrebbe potuto sgraffignare qualcosa dal capiente frigo.

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, presenzierà con il collega Mahmood dal prossimo 10 al 14 maggio a Torino, città che ospiterà il fastoso Eurovision Song Contest. Il cantante sembra pronto ad accettare nuove sfide, e non mancherà di rappresentare degnamente la cultura musicale del Belpaese. Antonella Clerici deciderà di offrirgli un’inattesa ospitata nel suo show, dopo il plateale gesto? Vi forniremo tempestivi aggiornamenti in merito.

