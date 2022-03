“Sei un deficiente”: Luca Bizzarri senza pietà, stavolta sbrocca e lo umilia

Botta e risposta pesantissimo quello in cui si è trovato Luca Bizzarri. Il comico è esploso di rabbia, durissime le sue parole

Nato come comico e diventato famoso soprattutto insieme al braccio destro Paolo Tessisoglu, Luca Bizzarri è ormai un artista a tutto tondo. Attore, scrittore, comico e anche opinionista in alcuni programmi tv, Luca è anche una forte presenza sui social. Sono molti quelli che lo seguono con passione soprattutto su Twitter, dove è frequente che si lasci andare in polemiche e commenti piuttosto taglienti.

Nelle ultime ore, Luca Bizzarri è stato al centro di un feroce litigio fatto di parole pesanti e frasi non capite. Come sempre è l’incomprensione a creare le peggiori discussioni: è successo tutto nel giro di poco tempo.

Luca Bizzarri non si trattiene e lo manda a quel paese

La grande questione che sta creando molte polemiche in tv (ma non solo) riguarda i pagamenti degli ospiti dei talk show. In particolare, nell’occhio del ciclone c’è Alessandro Orsini. Il direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS è da settimane un ospite quasi fisso in diversi talk show della Rai, proprio per le sue conoscenze in merito alla sicurezza. Nelle ultime ore, però, è stato rivelato che il professore avrebbe un contratto per cui verrebbe pagato fior di soldi ogni volta che va come ospite in un talk show targato Rai.

Questo ha scatenato molte polemiche sul web. Molti sostengono che non sia corretto pagare una persona per dire la propria opinione. Soprattutto, ciò che fa indignare molti volti noti anche della televisione è che Orsini venga pagato mentre altri esperti, come Carlo Rovelli, non percepiscano un euro per lo stesso ruolo. Luca Bizzarri si è espresso proprio in questi termini, sul suo profilo Twitter: “Ecco, e col gnegnè de “lo pagano per andare in tv, signora mi” mi fate diventare simpatico pure il mitomane“.

Gaetano de Roberto, un altro utente Twitter, ha però risposto in modo duro al comico, sottolineando come sia ingiusto che Orsini venga pagato mentre altri no. A Bizzarri, de Roberto ha rivolto parole molto pesanti: “Altro ignorante (questo recidivo)…“. A questo punto, Luca Bizzarri non ha potuto non rispondere, soprattutto alla luce del fatto che alla base di questo insulto c’era solamente un’incomprensione:

Ho detto la stessa cosa.

Deficiente. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) March 23, 2022

Insomma, la discussione è quindi degenerata in insulti e commenti spiacevoli. Come sempre il web resta uno strumento meraviglioso per comunicare, ma molto pericoloso poiché ad alto rischio di incomprensioni.

