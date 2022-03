roberta-morise-si-sbottona-e-parla-della-separazione:-confessione-molto-intima

L’ex professoressa de “L’Eredità” sta vivendo un’avventura del tutto nuova e stimolante. Roberta Morise, però, deve fare i conti con la distanza

Televisivamente nata grazie a Miss Italia, in cui nel 2004 si è classificata quarta, Roberta Morise oggi ha una florida carriera televisiva. Per molti anni ha svolto il ruolo della Professoressa a L’Eredità, dove ha affiancato Carlo Conti e i diversi conduttori che si son succeduti. Poi ha co-condotto I Fatti Vostri a fianco di un altro grande professionista della tv italiana, Giancarlo Magalli.

Oggi Roberta Morise è impegnata come concorrente a L’Isola dei Famosi ma, prima di partire, ha svelato alcuni dettagli molto intimi della propria vita. Ecco cosa ha davvero nel cuore.

Roberta Morise lo dice senza problemi: “Voglio arrivare proprio là!”

Giovedì 24 marzo andrà in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi e Alvin quest’anno ha numerose novità, tra cui le coppie: alcuni concorrenti partecipano in due come fossero un concorrente solo. Altri, invece, sono stati fisicamente uniti da una corda dalla massima lunghezza di 1,5 m, con la quale devono rimanere attaccati l’un l’altro per 24 ore su 24.

In questa seconda puntata che sta per iniziare, farà il suo ingresso Roberta Morise. L’ex professoressa ha rilasciato un’intervista per Nuovo, il magazine di gossip, che l’ha aiutata a svelare i suoi lati più intimi. Senza alcun timore, la Morise ha ammesso di andare all’isola per vincere: “Onestamente punto alla vittoria, e non lo nascondo!” ha detto.

La Morise, per partecipare al reality, lascia a casa il fidanzato Giulio Fratini. Per loro è la prima volta in cui sono costretti a stare lontano per così tanto tempo ma la Morise non si è detta preoccupata, anzi. Ciò che spera per sé stessa è di riuscire a svelare un nuovo lato di sé, che i telespettatori non hanno mai visto. “Non siamo mai stati divisi per più di pochi giorni” ha ammesso, “…ma sono convinta che questa separazione rafforzerà il nostro amore!“.

Insomma, Roberta Morise sembra avere le idee chiare sul proprio compagno, tant’è che si dice già pronta per dar vita con lui a una famiglia. La showgirl, infatti, non ha mai nascosto di voler diventare mamma e chissà che questo grande passo arrivi proprio dopo l’esperienza all’isola. Sicuramente per lei questa dell’Isola dei Famosi sarà una grande esperienza sia umana che lavorativa, che le permetterà di emergere anche nei suoi lati più nascosti.

