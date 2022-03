Il sottosegretario Della Vedova: «Da noi c’è libertà, non siamo la Russia di Putin». Trasversali le reazioni in difesa del quotidiano dopo l’attacco dell’ambasciata russa. Carfagna: «Atto intimidatorio». La Fnsi: «Querela assurda, nell’articolo non c’è scritto nulla di quanto afferma l’ambasciatore»