Il primo Forbes Under 30 in Africa sarà in Botswana ad aprile

Il primo summit di Forbes Under 30 in Africa si svolgerà in Botswana dal 24 al 28 aprile 2022. L’evento riunirà nella capitale, Gaborone, imprenditori di diverse generazioni provenienti da tutto il mondo. Parleranno leader di governo e persone al vertice del mondo aziendale, ma anche figure come artisti locali e chef, che potranno così sperimentare i suoni, la cucina e le basi della cultura locale, sfruttando le potenzialità del networking.

Da Gaborone, il summit si sposterà poi a Kasane e al vicino Chobe National Park, con una giornata speciale all’aperto, una crociera sul fiume al tramonto tra ippopotami e coccodrilli e uno speciale safari all’alba. Tra i relatori ci saranno Elsa Majimbo, Steve Harvey, Patrice Motsepe e il dottor Precious Moloi-Motsepe.

Per registrarsi all’evento Forbes Under 30 in Africa:

100 nomi divisi in 20 categorie, presentati A marzo, Forbes Italia ha pubblicato la sua lista dei 100 talenti Under 30, che ogni anno dal 2018 premia il meglio dei giovani italiani: imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti e farli diventare realtà.divisi in, presentati insieme ai 600 di Forbes Usa . “Le menti giovani, creative e audaci della lista 30 Under 30 di quest’anno sono la prova positiva che il futuro sarà nuovo, emozionante e profondamente diverso. Questi imprenditori stanno combattendo il cancro, sviluppando tecnologie per aiutare gli astronauti a respirare su Marte e creando canzoni di successo che popolano le nostre playlist quotidiane”, ha scritto Forbes.

