“il-cuore-in-mille-pezzi”:-emma-marrone-sconvolta,-rivelazione-choc-della-cantante

La cantante Emma Marrone rivela un suo trascorso emozionante: l’esperienza l’ha segnata in modo irreversibile.

La cantante ed ex ragazza prodigio del talent “Amici” ha percorso molta strada, dopo il suo debutto televisivo nel format di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Emma ha firmato un succoso contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Si è poi successivamente esposta alla kermesse di Sanremo per ben tre volte, guadagnando un’agognata vittoria nel 2012 con il brano “Non è l’inferno“. Dopo aver collezionato numerosi premi e riconoscimenti, Emma ha deciso di spingersi oltre, sondando anche le sue velleità in veste di attrice. Non lo sapevate? Emma è approdata addirittura sul grande schermo!

Emma Marrone rivela le prime indiscrezioni sul film che la vede protagonista

La poliedrica Emma ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto che manda in visibilio i suoi numerosi fan. La cantante ha infatti annunciato di essersi messa alla prova, partecipando ad un progetto cinematografico nel ruolo di protagonista. Il film, che a breve verrà rilasciato, reca il nome di “Il ritorno“, e vede i due protagonisti, Teresa e Pietro, scontrarsi con i piccoli drammi della quotidianità.

Emma impersona infatti il personaggio di Teresa, giovane madre alle prese con le difficoltà economiche e con la problematica della disoccupazione giovanile. Il suo compagno, Pietro, a cui presta il volto l’attore Fabrizio Rongione, non aiuta la giovane compagna, che arriva perciò a macchiarsi di un crimine pur di tutelare la sua famiglia. Dopo aver scontato un dura pena in carcere, Teresa farà ritorno al suo nido familiare, rilevando però come la situazione non sia affatto migliorata. Questa favola moderna, dal sapore dolce e amaro, verrà a breve rilasciata in tutte le sale cinematografiche italiane.

Emma, però, riserva qualche anticipazione ai fan trepidanti: ha infatti assistito al primo montaggio del film, e condivide con i follower le sue impressioni al riguardo. “Abbiamo visto il primo montaggio del film “Il ritorno”… A me é scoppiato il cuore in mille pezzi. Cazzo che botta. Lui é Stefano Chiantini, il regista. Sembra un tipo strano.. ma é bravo bravo forte. Non vedo l’ora di farvelo vedere!“.

Attendiamo a breve il comunicato ufficiale circa la data di rilascio del dramma familiare: Emma Marrone ha ormai conquistato il mondo della musica… La attende un futuro luminoso anche come attrice?

